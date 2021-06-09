Станислав Черчесов — о патриотизме: «Когда стоишь у бровки, понимаешь, за тобой страна, нужно отдать все силы без остатка»

— Для меня это не проходная тема. А применительно к сборной — особенно. Ведь мы играем под флагом своей страны, а на стадионе перед матчами звучит национальный гимн. Тут не играют роли клубные пристрастия. Когда ты стоишь у бровки, понимаешь, за тобой страна, и нужно отдать все силы без остатка. Меня родители тоже воспитывали таким образом, что понятия родина, страна, земля — это базовые, ни с чем несравнимые вещи. Как уже неоднократно говорил, работу в сборной России считаю привилегией, — сказал Черчесов.