Станислав Черчесов — о патриотизме: «Когда стоишь у бровки, понимаешь, за тобой страна, нужно отдать все силы без остатка»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне Евро-2020 рассказал о своем отношении к патриотизму.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне Евро-2020 рассказал о своем отношении к патриотизму.
— В последнее время активно обсуждается тема патриотизма. Что в это понятие вкладываете вы, каким должен быть патриот России?
— Для меня это не проходная тема. А применительно к сборной — особенно. Ведь мы играем под флагом своей страны, а на стадионе перед матчами звучит национальный гимн. Тут не играют роли клубные пристрастия. Когда ты стоишь у бровки, понимаешь, за тобой страна, и нужно отдать все силы без остатка. Меня родители тоже воспитывали таким образом, что понятия родина, страна, земля — это базовые, ни с чем несравнимые вещи. Как уже неоднократно говорил, работу в сборной России считаю привилегией, — сказал Черчесов.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).