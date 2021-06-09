«Акинфееву наверняка снятся кошмары». RTBF напомнил о дубле Лукаку в матче с Россией

Футбол Евро-2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия - Россия -

Журналисты вспомнили о товарищеском матче команд, состоявшемся в Воронеже в 2010 году. Тогда в составе бельгийцев дебютировал 17-летний нападающий Ромелу Лукаку. Он считался восходящей звездой и подтвердил свой статус удачным выступлением, забив два мяча в ворота Игоря Акинфеева. Матч завершился победой Бельгии со счётом 2:0.

«Сегодня Лукаку — лучший бомбардир в истории сборной Бельгии с большим отрывом от остальных. И всё это началось туманным вечером в ноябре 2010-го. Игорю Акинфееву наверняка снятся кошмары об этом матче», — говорится в материале.