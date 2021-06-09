В полиции Дании рады, что российских болельщиков не пустят в страну

Власти Дании решили не пускать в страну болельщиков, которые не сделали прививку вакцинами от коронавируса, одобренными ЕС. Отметим, что российские препараты в этот список не входят.



— Честно говоря, мы почувствовали облегчение, так как российские фанаты требуют серьезного контроля за собой. Конечно, мы не знаем, применимо ли это, если бы они приехали в Копенгаген в этом году. Опыт показывает нам, что с фанатами из Восточной Европы приключаются разного рода проблемы, — приводит слова Даля BT.