Тренер сборной Украины Шевченко не видит разногласий по форме команды с силуэтом Крыма
Главный тренер сборной Украины прокомментировал ситуацию, возникшую
Главный тренер сборной Украины прокомментировал ситуацию, возникшую
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ответил на вопрос о разногласиях, возникших
«Наверное, вы имеете
На форме сборной Украины на Евро-2020 будет карта страны с Крымом. В России сочли это провокацией.
На футболках изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.
7 июня в
Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.