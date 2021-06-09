Тренер сборной Украины Шевченко не видит разногласий по форме команды с силуэтом Крыма

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ответил на вопрос о разногласиях, возникших из-за формы национальной команды.

Читайте также Ответ по форме. УЕФА не видит политической провокации в экипировке сборной Украины на Евро

«Наверное, вы имеете какую-то неточную информацию, какие могут быть разногласия и вопросы? Эта форма одобрена УЕФА. Не вижу здесь никаких разногласий», — приводит Football.ua слова Шевченко.

На форме сборной Украины на Евро-2020 будет карта страны с Крымом. В России сочли это провокацией.

На футболках изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

7 июня в пресс-службе УЕФА заявили, что экипировка украинцев на Евро-2020 соответствует всем правилам организации.