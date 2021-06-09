«Для меня ситуация проста: я был в Нагорном Карабахе». Арустамян — об отказе в получении аккредитации на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
11.06Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
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1
Дания
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2
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Группа A
1
Турция
00
2
Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
18:02 (мск), источник: Sport24

«Для меня ситуация проста: я был в Нагорном Карабахе». Арустамян — об отказе в получении аккредитации на Евро-2020

Ведущий и комментатор Нобель Арустамян в эфире ютуб-программы «Коммент Шоу» рассказал, из-за чего не получил аккредитацию для работы на чемпионате Европы. Ранее стало известно, что его кандидатуру заблокировали в оргкомитете турнира в Баку.

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Источник: РИА "Новости"
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«В конце мая мне пришло письмо с отказом в аккредитации. Я был уверен на сто процентов, что это техническая ошибка, потому что у меня была куча аккредитаций на все турниры, поездки и так далее. Бывает, ошиблись.

Отправили письмо в УЕФА: «Ребят, может, вы где-то галочку не туда поставили? Надо аккредитовать». Приходит ответ: «Нет, это не ошибка. Нобелю Арустамяну отказано в аккредитации, потому что он не прошел контроль безопасности в одной из стран-организаторов турнира».

Дальше это уже был не самый сложный ребус в моей жизни — угадать, кто [был против]. Но чтобы убедиться в этом, отправили еще одно письмо с просьбой ограничить действие аккредитации, исключив Баку [из зон действия аккредитации]. Но УЕФА отказал, ответив, что по регламенту все 12 городов должны дать финальное «OK», чтобы человек получил аккредитацию. Дальше оставалось только ждать.

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Для меня ситуация проста в понимании: я был в Нагорном Карабахе. Мой дед из Нагорного Карабаха — я очень люблю туда ездить, это было невероятное время. Был там несколько раз, даже делал футбольный турнир для детей. Для людей, которые живут 30 с лишним лет в ощущении войны и давления, провести детский турнир — главное событие в детстве какого-то ребенка. Я горжусь, что это делал — мне это приятно. Я не скрываю, что был в Карабахе.

В этой истории — получу я аккредитацию или нет — да, это было ожидаемо. И да, регламент УЕФА несовершенен. К сожалению, есть такое отношение к армянам, особенно с карабахскими корнями. Это факт, и я смирился. Собираюсь нормально провести Евро, и у меня уже есть FAN ID.

У меня не было в расписании задачи посетить Баку во время Евро. Прекрасно понимаю, что это невозможно — это просто грустная, но в то же время понятная история", — сказал Арустамян.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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