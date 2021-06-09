«Для меня ситуация проста: я был в Нагорном Карабахе». Арустамян — об отказе в получении аккредитации на Евро-2020

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«В конце мая мне пришло письмо с отказом в аккредитации. Я был уверен на сто процентов, что это техническая ошибка, потому что у меня была куча аккредитаций на все турниры, поездки и так далее. Бывает, ошиблись.

Отправили письмо в УЕФА: «Ребят, может, вы где-то галочку не туда поставили? Надо аккредитовать». Приходит ответ: «Нет, это не ошибка. Нобелю Арустамяну отказано в аккредитации, потому что он не прошел контроль безопасности в одной из стран-организаторов турнира».

Дальше это уже был не самый сложный ребус в моей жизни — угадать, кто [был против]. Но чтобы убедиться в этом, отправили еще одно письмо с просьбой ограничить действие аккредитации, исключив Баку [из зон действия аккредитации]. Но УЕФА отказал, ответив, что по регламенту все 12 городов должны дать финальное «OK», чтобы человек получил аккредитацию. Дальше оставалось только ждать.

Для меня ситуация проста в понимании: я был в Нагорном Карабахе. Мой дед из Нагорного Карабаха — я очень люблю туда ездить, это было невероятное время. Был там несколько раз, даже делал футбольный турнир для детей. Для людей, которые живут 30 с лишним лет в ощущении войны и давления, провести детский турнир — главное событие в детстве какого-то ребенка. Я горжусь, что это делал — мне это приятно. Я не скрываю, что был в Карабахе.

В этой истории — получу я аккредитацию или нет — да, это было ожидаемо. И да, регламент УЕФА несовершенен. К сожалению, есть такое отношение к армянам, особенно с карабахскими корнями. Это факт, и я смирился. Собираюсь нормально провести Евро, и у меня уже есть FAN ID.