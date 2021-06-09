Станислав Черчесов: «Когда перед тобой Бельгия, вряд ли можно быть до конца спокойным. Но что будет в конкретный день, не знает никто»

— Я такой же человек, как и все: делаю свою работу, иногда волнуюсь, дискутирую с помощниками, наблюдаю за игроками. Просто, на мой взгляд, уверенность для главного тренера — основополагающее качество. Если ты сомневаешься, то и футболисты могут вслед за тобой начать это делать.

Когда перед тобой сборная Бельгии, где каждый игрок — звезда, вряд ли можно быть до конца спокойным. Но нельзя потерять уверенность в себе. Лучшая команда мира объективно сильнее. Но это глобально. А что будет в конкретный день и час, не знает никто. И наша задача — сделать все, чтобы именно вечером 12 июня продемонстрировать свои лучшие качества. В таком ключе и настраиваемся на матч открытия турнира, — сказал Черчесов.