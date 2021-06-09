Дзюба не будет играть по 90 минут на Евро — Соболев и Заболотный должны пригодиться Черчесову. Разбор игры нападающих сборной
Артем — лидер, но использовать его надо аккуратно.
Артем — лидер, но использовать его надо аккуратно.
Детали игры Дзюбы на предыдущем крупном турнире:
Черчесов расчетливо задействовал Дзюбу, несмотря на высокий КПД форварда в атаке. Очевидно, у этого решения есть причина.
Объяснение кроется в особенности форварда: габаритному Дзюбе тяжело действовать качественно и в атаке, и в обороне на протяжении 90 минут в играх высокой интенсивности. Если не дозировать нагрузку, игрока такой комплекции можно просто загнать и потерять его задолго до финиша турнира. Особенно в ситуации, когда нападающий — системообразующая фигура в атаке, а игра построена с упором на быстроту действий.
На ЧМ-2018 показательным вышел матч 1/8 финала с Испанией:
— Замену Дзюбы планировали заранее. Испания играла у нашей штрафной, поэтому был нужен быстрый нападающий. Возможно, еще 5−10 минут Дзюба мог поиграть, но мы не хотели рисковать. Лучше на пять минут раньше, чем на пять секунд позже.
И это еще на турнире был вполне щадящий график игр для восстановления: второй матч состоялся на пятый день после предыдущего, остальные — на шестой.
Уже сейчас известно, что на Евро-2020 свой второй матч сборная России проведет на четвертый день после первого. Поэтому можно предполагать, что Дзюба 90 минут играть не будет. Нагрузку на основного форварда и капитана Черчесов снова будет дозировать.
Интересно, что в «Зените» Сергею Семаку тоже случалось менять Дзюбу после перерыва, когда нужно было сохранить высокий темп или его увеличить. Самый свежий пример — апрельский матч с «Краснодаром».
— Может, у «Зенита» со скамейки вышли менее классные футболисты, но более подвижные. Семак видоизменил команду, добавилось больше движения, нам стало сложнее.
Кто будет выходить вместо Дзюбы во вторых таймах на Евро-2020, зависит от сценария матча. При необходимости отыгрываться лучшая альтернатива — Александр Соболев.
Когда у Черчесова спросили о разнице между Дзюбой и Соболевым, тренер назвал спартаковца более подвижным игроком. Не это ли нужно против уставших защитников, когда необходимо отыгрываться? В последнем контрольном матче с Болгарией Соболев вышел на замену и забил единственный гол с пенальти, а перед этим поучаствовал в комбинации, которая привела к «точке».
Это может быть очень важно. И матч с Испанией на ЧМ-2018, о котором уже сказано, показателен.
— Заболотный отрабатывает и в прессинге, и в обороне, со Словенией вышел и закрыл опорную зону. Так, как Заболотный может сыграть в прессинге, не сыграет ни один нападающий в России.
У Владимира Федотова в «Сочи» Заболотный при обороне преимущественно играл по опорнику соперника. Но, являясь скоростным игроком, находил моменты для начала выдвижения на защитников в прессинг. За счет мобильности способен загонять владеющих мячом игроков, при этом качественно перекрывая линию паса в середину.
Может возникнуть вопрос: почему для сдерживания соперника по ходу матча нельзя выпустить чистого разрушителя вместо форварда? На практике такой вариант плохой: тогда при неблагоприятном стечении обстоятельств впереди совсем не окажется нападающего. С Заболотным ситуация иная: есть высокая вариативность. Даже если он выходит на поле при ничейном счете, а соперник вырывается вперед, то на острие будет бомбардир, подходящий под модель игры. Значит, можно будет переломить ход матча.
Подытожим. Дзюба — без вариантов первый выбор Черчесова в стартовом составе. Соболев — главный джокер, если команде нужно забивать во втором тайме. Заболотный же будет использоваться как нападающий оборонительного типа, когда сборной необходимо удержать преимущество.