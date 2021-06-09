Дзюба не будет играть по 90 минут на Евро — Соболев и Заболотный должны пригодиться Черчесову. Разбор игры нападающих сборной

В субботу сборная России проведет свой первый матч на Евро-2020 — в Санкт-Петербург встретится с Бельгией

встретится с Бельгией За три дня до матча в центре нашего внимания три центрфорварда: Артем Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный

Только эти сборники в минувшем сезоне Тинькофф РПЛ вошли в топ-10 лучших бомбардиров: Дзюба — первый (20 голов), Соболев — пятый (14), Заболотный — девятый (9).

Артем Дзюба: на ЧМ-2018 только однажды провел весь матч

Детали игры Дзюбы на предыдущем крупном турнире:

333 минуты на поле из 510

4 матча в основе (трижды нападающий был заменен по ходу игры), 1 выход на замену, 1 игра от свистка до свистка

3 гола + 2 паса — самый результативный в составе сборной России, среди всех игроков уступил только Кейну (6+0) и Гризманну (4+2).

Черчесов расчетливо задействовал Дзюбу, несмотря на высокий КПД форварда в атаке. Очевидно, у этого решения есть причина.

Объяснение кроется в особенности форварда: габаритному Дзюбе тяжело действовать качественно и в атаке, и в обороне на протяжении 90 минут в играх высокой интенсивности. Если не дозировать нагрузку, игрока такой комплекции можно просто загнать и потерять его задолго до финиша турнира. Особенно в ситуации, когда нападающий — системообразующая фигура в атаке, а игра построена с упором на быстроту действий.

На ЧМ-2018 показательным вышел матч 1/8 финала с Испанией:

Дзюба был заменен уже на 65-й минуте, несмотря на забитый гол

К моменту ухода с поля нападающий выполнил 59 ТТД. Это 0,9 за минуту времени — лучший результат матча наряду с Фернандесом. Но если для бровочника такой показатель — норм, то для форварда — нонсенс

При обороне Дзюба действовал рядом с Бускетсом и с начала второго тайма стал упускать испанца, позволяя ему продвигаться к нашей штрафной

Тогда на поле вышел Федор Смолов и минимизировал проблему Бускетса. Цифры подтверждают: за 65 минут при Дзюбе опорник сделал 62 передачи, за 55 минут при Смолове — 22. После замены Черчесова исчезли опасные проникновения полузащитника к нашим воротам

Оборона для сборной России в том матче была важнее атаки: наша команда владела мячом 25% времени.

— Замену Дзюбы планировали заранее. Испания играла у нашей штрафной, поэтому был нужен быстрый нападающий. Возможно, еще 5−10 минут Дзюба мог поиграть, но мы не хотели рисковать. Лучше на пять минут раньше, чем на пять секунд позже. Станислав Черчесов главный тренер сборной России

И это еще на турнире был вполне щадящий график игр для восстановления: второй матч состоялся на пятый день после предыдущего, остальные — на шестой.

Уже сейчас известно, что на Евро-2020 свой второй матч сборная России проведет на четвертый день после первого. Поэтому можно предполагать, что Дзюба 90 минут играть не будет. Нагрузку на основного форварда и капитана Черчесов снова будет дозировать.

Интересно, что в «Зените» Сергею Семаку тоже случалось менять Дзюбу после перерыва, когда нужно было сохранить высокий темп или его увеличить. Самый свежий пример — апрельский матч с «Краснодаром».

После часа игры «Зенит» уступал 0:2

Семак на 65-й минуте сделал одновременно четыре замены, в том числе убрал Дзюбу

В итоге «Краснодар» удалось сломить за счет прессинга — 2:2.

— Может, у «Зенита» со скамейки вышли менее классные футболисты, но более подвижные. Семак видоизменил команду, добавилось больше движения, нам стало сложнее. Виктор Гончаренко главный тренер "Краснодара"

Александр Соболев пригодится, когда будут нужны голы

Кто будет выходить вместо Дзюбы во вторых таймах на Евро-2020, зависит от сценария матча. При необходимости отыгрываться лучшая альтернатива — Александр Соболев.

Весной Соболев стал самым результативным игроком РПЛ — 9+3. На втором месте Дзюба (9+2)

По итогам сезона Соболев в пятерке самых результативных игроков — 14+4. Из российских игроков лучше только Дзюба (20+6)

В списке бомбардиров Соболев тоже в первой пятерке — 14. Из соотечественников лучше вновь только Дзюба (20)

Доля голевых ударов Соболева — 20% (результативен каждый пятый). Из сборников, играющих в РПЛ, успешнее лишь Дзюба (28,6%)

Как забивал Соболев: 6 — головой, 8 — правой ногой

Откуда забивал Соболев: 13 — штрафная площадь, 1 — дальний удар.

Когда у Черчесова спросили о разнице между Дзюбой и Соболевым, тренер назвал спартаковца более подвижным игроком. Не это ли нужно против уставших защитников, когда необходимо отыгрываться? В последнем контрольном матче с Болгарией Соболев вышел на замену и забил единственный гол с пенальти, а перед этим поучаствовал в комбинации, которая привела к «точке».

Антон Заболотный умеет классно обороняться

Это может быть очень важно. И матч с Испанией на ЧМ-2018, о котором уже сказано, показателен.

— Заболотный отрабатывает и в прессинге, и в обороне, со Словенией вышел и закрыл опорную зону. Так, как Заболотный может сыграть в прессинге, не сыграет ни один нападающий в России. Станислав Черчесов главный тренер сборной России

У Владимира Федотова в «Сочи» Заболотный при обороне преимущественно играл по опорнику соперника. Но, являясь скоростным игроком, находил моменты для начала выдвижения на защитников в прессинг. За счет мобильности способен загонять владеющих мячом игроков, при этом качественно перекрывая линию паса в середину.

Может возникнуть вопрос: почему для сдерживания соперника по ходу матча нельзя выпустить чистого разрушителя вместо форварда? На практике такой вариант плохой: тогда при неблагоприятном стечении обстоятельств впереди совсем не окажется нападающего. С Заболотным ситуация иная: есть высокая вариативность. Даже если он выходит на поле при ничейном счете, а соперник вырывается вперед, то на острие будет бомбардир, подходящий под модель игры. Значит, можно будет переломить ход матча.