На Евро-2020 в Петербург приедут 70 тысяч иностранцев
В Смольном спрогнозировали, сколько иностранцев приедут в Петербург во время проведения Евро-2020. По ожиданиям властей, город в течение июня посетят около 70 тысяч зарубежных болельщиков.
В Смольном спрогнозировали, сколько иностранцев приедут в Петербург во время проведения Евро-2020. По ожиданиям властей, город в течение июня посетят около 70 тысяч зарубежных болельщиков.
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Власти ответственно подойдут к ограничениям количества болельщиков в
Первая встреча команд в рамках Евро-2020 в Петербурге состоится уже в пятницу. Всего город примет у себя семь матчей, который пройдут на стадионе на Крестовском острове, там же пройдет и четвертьфинал 2 июля.