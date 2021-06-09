На Евро-2020 в Петербург приедут 70 тысяч иностранцев

Как считает вице-губернатор Борис Пиотровский, каждый матч привлечет в Петербург до 10 тысяч иностранцев, желающих посмотреть встречи футбольных команд вживую или в фан-зонах. Однако их точное количество можно будет назвать только после начала Чемпионата. Для комфортного передвижения всех туристов по городу метрополитен будет оборудован системой оповещения на английском языке.

Власти ответственно подойдут к ограничениям количества болельщиков в фан-зонах. На специально оборудованной территории для просмотра матчей на Конюшенной площади смогут находиться лишь 5000 человек — для этого на входе будет установлен счетчик.

Первая встреча команд в рамках Евро-2020 в Петербурге состоится уже в пятницу. Всего город примет у себя семь матчей, который пройдут на стадионе на Крестовском острове, там же пройдет и четвертьфинал 2 июля.