«Буду на ЕВРО»: Акинфеев выложил загадочный пост
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев готов отправиться на чемпионат Европы по футболу.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев готов отправиться на чемпионат Европы по футболу.
«Буду на ЕВРО», — написал 35-летний футболист в «сториз» своего
Напомним, что Акинфеев завершил международную карьеру после успешного чемпионата мира 2018 года в России. Тогда команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала турнира.
Впоследствии голкипер не раз отказывался от вызова в национальную команду.