Польских фанатов считают главной угрозой во время Евро в Петербурге

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По информации издания, перед стартом соревнования состоялось совещание штаба, в котором приняли участие представители оргкомитета, Росгвардии, МВД и ФСБ. Во время обсуждения вопросов особое внимание было уделено болельщикам из Польши. По мнению правоохранительных органов, от фанатов польской команды стоит ждать провокаций.

Отмечается, что билеты на матчи в Санкт-Петербурге купили около 2500 поляков.

Столкновения между российскими и польскими фанатами произошли перед началом матча между командами этих стран во время чемпионата Европы 2012 года. Тогда в ходе беспорядков были арестованы 56 человек, семь получили ранения.