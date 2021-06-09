Роман Трушечкин — о Евро-2020: «Похоже, настало время пережить худший турнир всех времен»

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
11.06Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
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3.07Не началсяW40
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Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
20:29 (мск), источник: Матч ТВ

Роман Трушечкин — о Евро-2020: «Похоже, настало время пережить худший турнир всех времен»

Комментаторы «Матч ТВ» в интервью Егору Кузнецу рассказали, что должно случиться, чтобы проведение Евро-2020 было признано удачным.

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Источник: РИА "Новости"
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Константин Генич: Азербайджанская сторона сделает так, что Нобель получит аккредитацию. В целом, если всё пройдет без заминок и проблем. Уникальный Евро, 11 городов, что размывает праздник и создает огромное число трудностей, учитывая ковид.

Александр Шмурнов: Нобель получит аккредитацию.

Михаил Моссаковский: УЕФА аккредитует Нобеля.

Дмитрий Шнякин: Будет минимум судейских, политических, расовых, ковидных и каких-либо других скандалов. А по поводу качества игры ожидания в целом не очень завышены.

Сергей Кривохарченко: На его результаты не повлияют заражения коронавирусом среди участников.

Роман Трушечкин: Произойдет невозможное, и все мы сможем сосредоточиться на чистом футболе. Лично у меня так получилось в 2016-м на турнире, к которому относились скептически из-за новой формулы и расширенного состава участников. Почему-то было интересно, даже когда играли венгры и албанцы. Но в этот раз вокруг чемпионата уже многовато политики, а в мире всё еще царит «корона».

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Честно говоря, я пока не очень верю, что вся эта конструкция, разбросанная по разным частям Европы с разными требованиями к входу на стадионы, в ближайший месяц устоит. Мы были свидетелями столь многих турниров, про которые говорилось «это лучший чемпионат Европы в истории», что, похоже, настало время пережить и худший турнир всех времен.

Михаил Поленов: Не будет громких скандалов. Коронавирус в сборных Испании и Швеции напрягает еще до начала ЧЕ. Хочется больше футбола.

Роман Нагучев: Сборные России и Нидерландов встретятся в финале.

Георгий Черданцев: Турнир получится результативным.

Тимур Журавель: Россия будет в четвертьфинале.

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Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
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1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
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Турция
3
Россия
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