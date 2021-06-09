Роман Трушечкин — о Евро-2020: «Похоже, настало время пережить худший турнир всех времен»

Константин Генич: Азербайджанская сторона сделает так, что Нобель получит аккредитацию. В целом, если всё пройдет без заминок и проблем. Уникальный Евро, 11 городов, что размывает праздник и создает огромное число трудностей, учитывая ковид.

Александр Шмурнов: Нобель получит аккредитацию.

Михаил Моссаковский: УЕФА аккредитует Нобеля.

Дмитрий Шнякин: Будет минимум судейских, политических, расовых, ковидных и каких-либо других скандалов. А по поводу качества игры ожидания в целом не очень завышены.

Сергей Кривохарченко: На его результаты не повлияют заражения коронавирусом среди участников.

Роман Трушечкин: Произойдет невозможное, и все мы сможем сосредоточиться на чистом футболе. Лично у меня так получилось в 2016-м на турнире, к которому относились скептически из-за новой формулы и расширенного состава участников. Почему-то было интересно, даже когда играли венгры и албанцы. Но в этот раз вокруг чемпионата уже многовато политики, а в мире всё еще царит «корона».

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Честно говоря, я пока не очень верю, что вся эта конструкция, разбросанная по разным частям Европы с разными требованиями к входу на стадионы, в ближайший месяц устоит. Мы были свидетелями столь многих турниров, про которые говорилось «это лучший чемпионат Европы в истории», что, похоже, настало время пережить и худший турнир всех времен.

Михаил Поленов: Не будет громких скандалов. Коронавирус в сборных Испании и Швеции напрягает еще до начала ЧЕ. Хочется больше футбола.

Роман Нагучев: Сборные России и Нидерландов встретятся в финале.

Георгий Черданцев: Турнир получится результативным.