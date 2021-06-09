Роман Трушечкин — о Евро-2020: «Похоже, настало время пережить худший турнир всех времен»
Комментаторы «Матч ТВ» в интервью Егору Кузнецу рассказали, что должно случиться, чтобы проведение Евро-2020 было признано удачным.
Комментаторы «Матч ТВ» в интервью Егору Кузнецу рассказали, что должно случиться, чтобы проведение Евро-2020 было признано удачным.
Константин Генич: Азербайджанская сторона сделает так, что Нобель получит аккредитацию. В целом, если всё пройдет без заминок и проблем. Уникальный Евро, 11 городов, что размывает праздник и создает огромное число трудностей, учитывая ковид.
Александр Шмурнов: Нобель получит аккредитацию.
Михаил Моссаковский: УЕФА аккредитует Нобеля.
Дмитрий Шнякин: Будет минимум судейских, политических, расовых, ковидных и
Сергей Кривохарченко: На его результаты не повлияют заражения коронавирусом среди участников.
Роман Трушечкин: Произойдет невозможное, и все мы сможем сосредоточиться на чистом футболе. Лично у меня так получилось в 2016-м на турнире, к которому относились скептически
Честно говоря, я пока не очень верю, что вся эта конструкция, разбросанная по разным частям Европы с разными требованиями к входу на стадионы, в ближайший месяц устоит. Мы были свидетелями столь многих турниров, про которые говорилось «это лучший чемпионат Европы в истории», что, похоже, настало время пережить и худший турнир всех времен.
Михаил Поленов: Не будет громких скандалов. Коронавирус в сборных Испании и Швеции напрягает еще до начала ЧЕ. Хочется больше футбола.
Роман Нагучев: Сборные России и Нидерландов встретятся в финале.
Георгий Черданцев: Турнир получится результативным.
Тимур Журавель: Россия будет в четвертьфинале.