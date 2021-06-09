Карим Бензема избежал серьёзной травмы и сможет сыграть на Евро-2020
Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема избежал серьёзной травмы, сообщает RMC Sport.
Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема избежал серьёзной травмы, сообщает RMC Sport.
Напомним, на 41-й минуте товарищеского матча с национальной командой Болгарии (3:0) Бензема получил повреждение и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел французский форвард «Челси» Оливье Жиру.
По информации источника, травма французского футболиста оказалась несерьёзной, и в ближайшие дни Бензема вернётся к тренировкам со сборной Франции.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако