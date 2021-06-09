Карим Бензема избежал серьёзной травмы и сможет сыграть на Евро-2020

Жиру забил 45-й и 46-й голы за Францию. До лучшего бомбардира в истории сборной — 5 мячей

Напомним, на 41-й минуте товарищеского матча с национальной командой Болгарии (3:0) Бензема получил повреждение и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел французский форвард «Челси» Оливье Жиру.

По информации источника, травма французского футболиста оказалась несерьёзной, и в ближайшие дни Бензема вернётся к тренировкам со сборной Франции.