Шведская федерация футбола заставила извиниться пресс-аташе сборной за фотографию с пивом в руке

Андерссон выложил фотографию вместе с футболистами сборной Швеции Александром Исаком и Робином Квайсоном, на которой он в футболке национальной команды сидит, держа в руке стакан пива на террасе на крыше отеля, где они остановились в Стокгольме.

Проблема в том, что согласно правилам Шведской федерации футбола, ни один член команды не может употреблять алкоголь в футболке сборной, в том числе и размещать фотографии.

Генеральный секретарь федерации Хокан Шестранд сделал выговор Андерссону, заставив удалить пост и публично извиниться.