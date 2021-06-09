Шведская федерация футбола заставила извиниться пресс-аташе сборной за фотографию с пивом в руке
Шведская федерация футбола призвала своего
Шведская федерация футбола призвала своего
Андерссон выложил фотографию вместе с футболистами сборной Швеции Александром Исаком и Робином Квайсоном, на которой он в футболке национальной команды сидит, держа в руке стакан пива на террасе на крыше отеля, где они остановились в Стокгольме.
Проблема в том, что согласно правилам Шведской федерации футбола, ни один член команды не может употреблять алкоголь в футболке сборной, в том числе и размещать фотографии.
Генеральный секретарь федерации Хокан Шестранд сделал выговор Андерссону, заставив удалить пост и публично извиниться.
Свой первый матч на Евро Швеция проведет против команды Испании 14 июня.