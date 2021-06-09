Заявка Франции на Евро-2020 — космос! Состав за миллиард евро, претендент на «Золотой мяч» и вернувшийся Бензема
Главное — о самой звездной команде чемпионата Европы.
Главное — о самой звездной команде чемпионата Европы.
Состав сборной Франции на Евро 2020 — просто космос! Дидье Дешам опять собрал крутую банду, которой практически не будет равных летом.
Знакомимся с заявкой главного фаворита чемпионате Европы.
Карим Бензема — главная сенсация заявки сборной Франции на Евро-2020. До июня нынешнего года опальный форвард в течение шести лет не играл за национальную команду
«Он изменился. Я был глубоко убежден, что это необходимо, поэтому и вызвал его в сборную Франции. Нам нужно было поговорить, но не было подходящей возможности. В свое время Карим делал сильные заявления, но мы проговорили три минуты, и все вновь стало нормально. Извинения — очень сильная вещь», — говорил Дешам.
Еще один лидер в заявке Франции на Евро-2020 — самый дорогой футболист мира, по версии Transfermarkt, Килиан Мбаппе. Форвард, которого оценивают в 160 млн евро, выдал очередной бодрый сезон — за 46 матчей во всех турнирах набрал 53 балла по статистике гол + пас.
Ну и, конечно же, не стоит забывать про одного из главных героев Лиги чемпионов-2020/2021 Канте. Неутомимый скромняга Нголо провел такой выдающийся сезон, что после победы в ЛЧ, его всерьез стали рассматривать как претендента на «Золотой мяч». Кажется, Канте осталось только блеснуть на Евро-2020 в составе Франции, чтобы его получить.
В составе Франции на Евро-2020 всего один новичок — защитник Жюль Кунде из «Севильи». Свой дебютный матч за национальную команду 22-летний футболист провел совсем недавно: 2 июня он отыграл один тайм против Уэльса (3:0).
Дешам вряд ли будет активно использовать Жюля во время турнира. Однако если Кунде
Кроме 22-летнего защитника в составе Франции на Евро-2020 есть еще два футболиста без серьезного опыта выступления за национальную команду. Вратарь «Лилля» Мик Меньян, вызывающийся в сборную с 2019 года, пока успел сыграть за Францию только в одном матче. А форвард «Боруссии Менхенгладбах» Маркус Тюрам ограничился лишь тремя встречами.
Единственная потеря в составе Франции перед Евро-2020 — Ферлан Менди. В мае у защитника «Реала» диагностировали воспаление надкостницы в области большеберцовой кости, поэтому он пропустил остаток сезона.
Впрочем, во Франции Менди — все равно далеко не игрок основы. Поэтому едва ли на команде Дешама скажется его отсутствие.
Звездный состав сборной Франции на Евро-2020 оценивается в 1,03 млрд евро. Тем не менее — это лишь второе место в рейтинге самых дорогих заявок на чемпионате Европы. Первая строчка — у Англии (1,25 млрд евро), а «тройку призеров» замыкает Германия (935,5 млн евро).