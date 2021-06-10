Тедеско рассказал, за какие сборные он будет болеть на Евро

— Последний вопрос — о предстоящем Евро. Чего вы ожидаете от него? Как проявят себя сборные России и Германии? Кто возьмет титул?

— Перед стартом таких крупных турниров я всегда в предвкушении. Люблю смотреть матчи и на время становиться обычным фанатом. Разница между сборными сейчас настолько мала, что не решусь предсказать победителя. Очень интересно, кто возьмет золото, но я, конечно, буду держать кулаки за Россию, Германию и Италию, — сказал Тедеско.