Мбаппе разозлили слова Жиру после товарищеского матча Франция — Болгария
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе оказался недоволен высказываниями соотечественника Оливье Жиру после товарищеского матча с Болгарией (3:0).
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе оказался недоволен высказываниями соотечественника Оливье Жиру после товарищеского матча с Болгарией (3:0).
После игры Жиру посетовал на то, что что никто не отдавал ему мяч во втором тайме. Так же он поблагодарил Павара и Бен Йеддера за их голевые передачи и заверил, что они могли бы забить больше, намекая на Мбаппе.
По данным французской прессы, заявления нападающего «Челси» разозлили Мбаппе настолько, что он хотел появиться на
Дошло до того, что главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму пришлось вмешаться, чтобы избежать конфликта: «Если мячи не всегда достигают тех, кто их просит… То, что говорит Жиру, может быть правдой, но мы не должны клеймить Килиана или
Напомним, сборная Франции выступит на Евро-2020 в группе F с Португалией, Германией и Венгрией.