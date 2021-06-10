Мбаппе разозлили слова Жиру после товарищеского матча Франция — Болгария

После игры Жиру посетовал на то, что что никто не отдавал ему мяч во втором тайме. Так же он поблагодарил Павара и Бен Йеддера за их голевые передачи и заверил, что они могли бы забить больше, намекая на Мбаппе.

По данным французской прессы, заявления нападающего «Челси» разозлили Мбаппе настолько, что он хотел появиться на пресс-конференции, чтобы высказать свою точку зрения по этому поводу.

Дошло до того, что главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму пришлось вмешаться, чтобы избежать конфликта: «Если мячи не всегда достигают тех, кто их просит… То, что говорит Жиру, может быть правдой, но мы не должны клеймить Килиана или кого-либо еще».

Напомним, сборная Франции выступит на Евро-2020 в группе F с Португалией, Германией и Венгрией.