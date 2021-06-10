Евро-2020, группа F: квартет «смерти» с тремя чемпионами Европы

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
11.06Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
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28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
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Португалия
00
3
Франция
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4
Германия
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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евро-2020, группа F: квартет «смерти» с тремя чемпионами Европы

Завершаем представление групп чемпионата Европы.

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37
фотографий
37
фотографий
37
фотографий

Сборная Франции

Место в рейтинге ФИФА — 2-е.

Путь на Евро-2020 — 8 побед, 1 ничья, 1 поражение, разность мячей — 25−6.

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Оливье Жиру (6 голов).

Лучший результат в истории Евро — победа (1984, 2000).

Главный тренер Франции

Дидье Дешам — второй в списке самых высокооплачиваемых тренеров на Евро-2020, руководит командой с 2012 года. До работы в сборной он выигрывал лигу 1 с «Марселем» в 2010 году. Под руководством Дешама Франция провела уже 112 матчей и выиграла 74 из них. Триумфатор ЧМ-2018 выводил «Трехцветных» в финал международного турнира еще в 2016 году, но тогда был бит сборной Португалии. На ЧМ-2014 Дешам остановился на стадии ¼ финала, проиграв будущему победителю — сборной Германии.

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Главная звезда

Сборная Франции напичкана крутыми игроками. Однако очевидно, что глаза миллионов будут в первую очередь прикованы к Кильяну Мбаппе. 22-летний француз — видимо, главный игрок следующего десятилетия. На международной арене Мбаппе засиял на ЧМ-2018. Космическое выступление в матче против сборной Аргентины позволило ему забрать приз лучшему молодому игроку турнира. За последующие три года Мбаппе стал еще более опасным и разносторонним нападающим.

Источник: Спорт-Экспресс

Состав

Состав французов впечатляет — Ллорис, Варан, Павар, Канте, Погба, Коман, Гризманн. В товарищеском матче с Болгарией травму получил Бензема, попросивший замену в первом тайме, однако Дешам поспешил всех успокоить: ничего страшного, это просто ушиб, но решили перестраховаться. Даже если Бензема пропустит старт турнира, безболезненно заменить его может Жиру.

Источник: Спорт-Экспресс

Франция: прогноз на Евро-2020

Сборная Франции выглядит еще более монструозной, нежели три года назад, особенно учитывая возвращение Карима Бензема. Коллектив Дешама — абсолютный фаворит турнира, и любой результат, кроме победы, будет воспринят фанатами с непониманием. Состав стоимостью в миллиард евро, статус действующих чемпионов мира, прогресс ключевых игроков — остановить «Трехцветных» способно только мощнейшее проклятье или шальной удар. Такой, какой получился у Эдера на Евро-2016.

Сборная Германии

Место в рейтинге ФИФА — 12-е.

Путь на Евро-2020 — 7 побед, 0 ничьих, 1 поражение, разность мячей — 30−7.

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Серж Гнабри (8 голов).

Лучший результат в истории Евро — победа (1972, 1980, 1996).

Главный тренер Германии

5479 дней — именно столько дней составит срок работы Йоахима Лева у руля «Бундесманншафт». Уже известно, что после Евро-2020 он оставит свой пост. Триумфатор ЧМ-2014 не избежал известного проклятья и провалился на ЧМ-2018 в России, не выйдя из группы с Мексикой, Швецией и Кореей. А теперь Лев — самый высокооплачиваемый тренер Евро-2020 — имеет шанс напоследок насладиться вкусом большой победы и еще сильнее закрепить свое золотое наследие в истории немецкого футбола.

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Главная звезда

Штамп про «Немецкую машину» — ужасен. Однако возник он не просто так: в сборной Германии одинаково важна работа всех элементов. Однако если выделять лидера, который может повести команду за собой, то это Йозуа Киммих. Наследник Филиппа Лама, подобно своему предшественнику, оказался внутри непростой дилеммы — на какой позиции играть. В «Баварии» Киммих — ключевая фигура в центре поля, однако в сборной часто используется на правом фланге обороны. Однако, где бы Киммих ни играл, его лидерские качества не позволят команде рассыпаться, как это случилось на позорном для немцев ЧМ-2018.

Источник: Спорт-Экспресс

Состав

У сборной Германии отличные исполнители на всех позициях. Нойер в воротах, Рюдигер в центре обороны, Кроос, Киммих и Гюндоган в середине поля, Сане, Мюллер и Гнабри в атаке. Немного провисает только левый фланг, где периодически играет номинальный хавбек Эмре Джан.

Источник: Спорт-Экспресс

Германия: прогноз на Евро-2020

Исторически сборная Германии считается фаворитом любого турнира, однако ЧМ-2018 и розыгрыши Лиги наций показали, что немцы никак не могут найти свою игру. Выход в полуфинал будет достойным завершением эпохи Лева. А с приходом Ханса-Дитера Флика можно помечтать и о возвращении немецкой гегемонии на международной арене.

Сборная Португалии

Место в рейтинге ФИФА — 5-е.

Путь на Евро-2020 — 5 побед, 2 ничьи, 1 поражение, разность мячей — 22−6.

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Криштиану Роналду (11 голов).

Лучший результат в истории Евро — победа (2016).

Главный тренер Португалии

За 33-летнюю тренерскую карьеру Фернанду Сантуш руководил клубами только из Греции и Португалии. Затем стал тренером сборной Греции. А с 2014 года Сантуш — коуч «европейских бразильцев». Его вклад в триумф на Евро-2016 недооценивают, перекладывая лавровый венец на голову Роналду, однако именно Сантуш не дал команде запаниковать после травмы Криштиану в финале против Франции. С выходом Куарежмы тренер сохранил систему 4−4−2 с ромбом в центре и был вознагражден голом Эдера в дополнительное время.

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Главная звезда

Очень не хочется быть банальным, но, извините, Бруну Фернандеш, Диогу Жота, Жоау Феликс, Бернарду Силва — все они смогут серьезно побороться за звание главной звезды в будущем. А настоящее по-прежнему принадлежит нестареющему Криштиану Роналду. В свои 36 лет он продолжает делом подтверждать свой галактический уровень. В завершившемся сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром серии А (29 голов). Триумфатор Евро-2016 и Лиги наций-2019 явно не хочет ждать ЧМ-2022, чтобы вновь показать всем, что он до сих пор лучший в мире.

Источник: Спорт-Экспресс

Состав

За три года с ЧМ-2018 состав действующих чемпионов Европы эволюционировал за счет прогресса молодых звезд, но при этом сохранил костяк, помнящий победу 2016 года. Фонте до сих пор в порядке, а теперь рядом с ним играет, возможно, лучший центральный защитник мира на данный момент — Рубен Диаш из «Манчестер Сити». В полузащите феерит Бруну Фернандеш. Впереди у португальцев огромный выбор: Жота, Феликс, Бернарду Силва. А если вдруг что случится с Роналду, на подмене есть Андре Силва из «Айнтрахта», заколотивший в минувшем сезоне в бундеслиге 28 мячей.

Источник: Спорт-Экспресс

Португалия: прогноз на Евро-2020

Состав у сборной Португалии очень качественный, Фернанду Сантуш обладает колоссальным опытом, однако рассчитывать на повторение триумфа 2016 года на приходится — Бельгия, Англия и Франция выглядят посолиднее. Но чем черт не шутит.

Сборная Венгрии

Место в рейтинге ФИФА — 37-е.

Путь на Евро-2020 — 4 победы, 0 ничьих, 4 поражения, разность мячей — 8−11.

Плей-офф: Болгария — 3:1, Исландия — 2:1.

Лучший бомбардир в отборочном турнире — Вилли Орбан (3 гола).

Лучший результат в истории Евро — полуфинал (1964).

Главный тренер Венгрии

Марко Росси возглавил венгров в июне 2018 года. До этого итальянец не добивался больших успехов в тренерской карьере. Однако сборная под его руководством не проигрывает с 6 сентября прошлого года — тогда венгры уступили России в Лиге наций (2:3). Серия из 10 матчей кряду без поражений (7 побед, 3 ничьи) не может не впечатлять. Росси экспериментировал со схемой, но, скорее всего, будет играть в 3−5−2 с акцентом на оборону.

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Главная звезда

К огромному сожалению венгерских фанатов и любителей красивого футбола, главная звезда сборной — Доминик Собослаи из «Лейпцига» — на турнире не сыграет из-за травмы. В его отсутствие опорой для команды станут одноклубники Собослаи — центральный защитник Вилли Орбан и вратарь Петер Гулачи. Впереди венгры будут рассчитывать на капитана сборной Адама Солои.

Источник: Спорт-Экспресс

Состав

Лишившись из-за травмы Собослои, Венгрия осталась без своей главной звезды. Но крепкие исполнители есть в каждой линии: вратарь Гулачи, центральный защитник Орбан, полузащитник Кляйнхайслер, моторный вингбек Ловренчич, рослый форвард А. Солои.

Источник: Спорт-Экспресс

Венгрия: прогноз на Евро-2020

Группа F вполне могла бы считаться группой смерти, но, учитывая формат турнира — в плей-офф теперь можно попасть с 3-го места, — умрут, скорее всего, только венгры. Для них этот турнир — шанс показать своих звезд и, может быть, зацепить один сенсационный результат. А также насладиться атмосферой, ведь два матча из трех сборная Венгрии сыграет в Будапеште.

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