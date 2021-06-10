Мбаппе, Криштиану или Левандовски? Кому достанется «Золотая бутса» Евро-2020?

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
11.06Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
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Турция
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2
Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
11:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе, Криштиану или Левандовски? Кому достанется «Золотая бутса» Евро-2020?

«СЭ» отобрал семь главных претендентов на звание лучшего бомбардира предстоящего чемпионата Европы.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Кильян Мбаппе (Франция)

На чемпионат мира-2018 в России 19-летний на тот момент Мбаппе стал лучшим молодым игроком турнира и забил 4 мяча, включая гол хорватам в финале. За три прошедших с тех пор года Мбаппе отлично проявил себя на клубном уровне, забив больше сотни мячей, и был близок к победе в Лиге чемпионов. В сборной окрепший форвард «ПСЖ» стал еще более значимой фигурой, чем был на ЧМ-2018. Его команда будет претендовать на победу, то есть сыграет много матчей. Если французы выиграют Евро-2020, то с большой вероятностью лучшим бомбардиром турнира станет именно Мбаппе.

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Харри Кейн (Англия)

Еще один герой российского мундиаля — капитан сборной Англии. В 2018 году нападающему «Тоттенхэма» помогли стать лучшим бомбардиром турнира слабые сборные Панамы и Туниса, которым Кейн отгрузил пятерку. В плей-офф англичанин забил лишь однажды, поразив ворота Колумбии с пенальти. Англичане, как и французы, находятся в числе главных фаворитов Евро-2020. Голы Кейна необходимы сборной «Трех львов» для победы на турнире. В этот раз соперники по группе будут сильнее, чем на ЧМ-2018, а если Кейн хочет стать главным голеадором, то обойтись одним мячом в играх на выбывание не получится.

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Антуан Гризманн (Франция)

Гризманн — самый недооцененный представитель этого списка. Пять лет назад кудрявый француз стал лучшим бомбардиром Евро-2016, забив 6 мячей. На чемпионате мира-2018 в России он тоже не подкачал, отличившись 4 раза, как и его партнер по нападению Мбаппе. Гризманн стал меньше забивать на клубном уровне, но дело больше в психологических проблемах, нежели в нехватке мастерства. В сборной он держит марку, несмотря на все сложности в «Барселоне». Гризманн до сих пор невероятно опасен, тем более что соперники французов будут уделять больше внимания Мбаппе и вернувшемуся в национальную команду Кариму Бензема.

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Криштиану Роналду (Португалия)

Не стоит лишний раз объяснять, почему Криштиану — кандидат на «Золотую бутсу» Евро-2020. Несмотря на возраст (36 лет) и россыпь звезд в нападении сборной Португалии, именно Роналду — все еще главное действующее лицо в стане действующих чемпионов Европы. Португалец, наряду с Мишелем Платини, является лучшим бомбардиром в истории Евро (9 голов), но он ни разу не становился самым результативным на одном отдельно взятом турнире. Когда это делать, если не сейчас?

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Роберт Левандовски (Польша)

Сборную Польши нельзя отнести к фаворитам Евро-2020, но Левандовски в последние несколько лет доказывает, что он способен забить 6−7 мячей за 2−3 матча, чего определенно хватит для «Золотой бутсы». Ассистенты в польской команде слабее, чем в «Баварии», но 32-летний нападающий способен создавать голы из ничего. Что касается турнирных перспектив поляков, то команда должна выходить в плей-офф, а там посмотрим, что сотворит Левандовски.

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Ромелу Лукаку (Бельгия)

Лучший игрок серии А минувшего сезона нацелен наконец взять титул и со сборной. В свои 28 лет Лукаку с огромным отрывом является лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии. У него 60 голов в 93 матчах, то есть нападающий забивает примерно 2 мяча в 3 играх. Не стоит сомневаться в запредельной мотивации Лукаку и всей сборной Бельгии. Подопечные Роберто Мартинеса едут на Евро-2020 только за победой и должны сыграть 6−7 матчей, что повышает шансы Лукаку на «Золотую бутсу».

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Чиро Иммобиле (Италия)

У сборной Италии к чемпионату Европы подобралось неплохое поколение, но вот с центрфорвардами дела обстоят не очень. Вся надежда — на 31-летнего Чиро Иммобиле. Нападающий «Лацио» второй сезон подряд отлично себя проявляет на клубном уровне. Но в сборной забивает не очень много. Из 37 мячей итальянцев в отборе на Евро-2020 Иммобиле настрелял лишь три. Финальный турнир — отличное время, чтобы наверстать упущенное. Итальянцы считаются теневыми фаворитами, а в таких командах многое зависит от хорошей формы лидеров.

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Югославия
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Чехословакия
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Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
2012
Польша/Украина
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Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
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Германия
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