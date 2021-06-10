Объявлен итоговый состав сборной России на чемпионат Европы — 2020
Сегодня, 10 июня, перед вылетом сборной России в
Сегодня, 10 июня, перед вылетом сборной России в
Таким образом, заявка сборной России на Евро-2020, обнародованная 2 июня, изменений не претерпела, сообщает
Итоговая заявка сборной России:
вратари — Дюпин («Рубин»), Шунин («Динамо»), Сафонов («Краснодар»);
защитники — Кудряшов («Антальяспор»), Семёнов («Ахмат»), Джикия («Спартак»), Дивеев, Фернандес (оба — ЦСКА), Караваев, Жирков (оба — «Зенит»);
полузащитники — Жемалетдинов, Баринов (оба — «Локомотив»), Черышев («Валенсия»), Мухин (ЦСКА), Головин («Монако»), Фомин («Динамо»), Ионов («Краснодар»), Зобнин («Спартак»), Кузяев, Мостовой, Оздоев (все — «Зенит»), Миранчук («Аталанта»), Макаров («Рубин»);.
нападающие — Соболев («Спартак»), Дзюба («Зенит»), Заболотный (ЦСКА).
Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах по всему континенту. Первый матч на групповом этапе россияне сыграют 12 июня с Бельгией. 16 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся с финнами, а 21 июня — с Данией. Первые два матча пройдут в
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