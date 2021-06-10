Объявлен итоговый состав сборной России на чемпионат Европы — 2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
11.06Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Дания
00
2
Финляндия
00
3
Бельгия
00
4
Россия
00
Группа A
1
Турция
00
2
Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
12:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Объявлен итоговый состав сборной России на чемпионат Европы — 2020

Сегодня, 10 июня, перед вылетом сборной России в Санкт-Петербург расположение команды покинут Андрей Лунёв, Илья Самошников и Роман Евгеньев.

Наверх
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Таким образом, заявка сборной России на Евро-2020, обнародованная 2 июня, изменений не претерпела, сообщает пресс-служба национальной команды.

Итоговая заявка сборной России:

вратари — Дюпин («Рубин»), Шунин («Динамо»), Сафонов («Краснодар»);

защитники — Кудряшов («Антальяспор»), Семёнов («Ахмат»), Джикия («Спартак»), Дивеев, Фернандес (оба — ЦСКА), Караваев, Жирков (оба — «Зенит»);

полузащитники — Жемалетдинов, Баринов (оба — «Локомотив»), Черышев («Валенсия»), Мухин (ЦСКА), Головин («Монако»), Фомин («Динамо»), Ионов («Краснодар»), Зобнин («Спартак»), Кузяев, Мостовой, Оздоев (все — «Зенит»), Миранчук («Аталанта»), Макаров («Рубин»);.

нападающие — Соболев («Спартак»), Дзюба («Зенит»), Заболотный (ЦСКА).

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах по всему континенту. Первый матч на групповом этапе россияне сыграют 12 июня с Бельгией. 16 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся с финнами, а 21 июня — с Данией. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а заключительный матч группового этапа состоится в Копенгагене.

Не знаешь, где смотреть матч Россия — Бельгия на Евро-2020? Приходи с друзьями в «Дом болельщика» сборной России от «Чемпионата» внутри легендарного Hard Rock Café в Москве. Всех гостей ждут подарки, настоящий рок-концерт, футбольный квиз и комментарий матча от Кирилла Дементьева. Начинаем в 18:00! Вход свободный! Бронь столов: +7 (499) 241−43−42.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
Кому достанется «Золотая бутса» Евро-2020?
«Я не дерусь» Болельщику сборной России отказали в Fan ID
Заявка Франции на Евро-2020 — космос! Состав за миллиард евро
Дзюба не будет играть 90 минут. Соболев и Заболотный пригодятся
В УЕФА объяснили, почему с формы сборной Украины нужно убрать слова «Героям слава»
УЕФА требует от сборной Украины убрать с формы «политические» надписи
Спортивный журналист Нобель Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Мбаппе разозлили слова Жиру после товарищеского матча Франция — Болгария
Тедеско рассказал, за какие сборные он будет болеть на Евро
Шведская федерация футбола заставила извиниться пресс-атташе сборной за фотографию с пивом в руке
Карим Бензема избежал серьёзной травмы и сможет сыграть на Евро-2020
Роман Трушечкин — о Евро-2020: «Похоже, настало время пережить худший турнир всех времен»
Польских фанатов считают главной угрозой во время Евро в Петербурге
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Кадр дня
Игроки сборной России готовятся к Евро
Станислав Черчесов: «Когда перед тобой Бельгия, вряд ли можно быть до конца спокойным. Но что будет в конкретный день, не знает никто»
«Буду на ЕВРО»: Акинфеев выложил загадочный пост
«Для меня ситуация проста: я был в Нагорном Карабахе». Арустамян — об отказе в получении аккредитации на Евро-2020
На Евро-2020 в Петербург приедут 70 тысяч иностранцев
Тренер сборной Украины Шевченко не видит разногласий по форме команды с силуэтом Крыма
Станислав Черчесов — о патриотизме: «Когда стоишь у бровки, понимаешь, за тобой страна, нужно отдать все силы без остатка»
В Петербурге ожидают до 10 тысяч иностранных болельщиков на ЕВРО
Сборная Словакии прилетела в Санкт-Петербург на Евро-2020
Опрос
Как сборная России сыграет на Евро?
«Акинфееву наверняка снятся кошмары». RTBF напомнил о дубле Лукаку в матче с Россией
В полиции Дании рады, что российских болельщиков не пустят в страну
В Петербурге волонтёры Евро-2020 прошли вакцинацию
В фан-зону Евро на Конюшенной площади допустят только болельщиков в масках
Чернышенко: Подано 72 тыс. заявок на получение паспортов болельщика
«Мы не встанем на колено». Евро ещё не начался, а скандалы уже гремят
Адвокат предполагаемой жертвы Промеса просит вынести решение по его делу до старта Евро
Минспорт и РФС поставили задачу перед российскими футболистами выйти в плей-офф Евро
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Министр спорта, Тутберидзе и автобус на Евро-2020: тренировка сборной в Новогорске
20Головин помог Симоняну, Дзюба веселил болельщиков и игроков сборной России
10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
15Звезды, которых не будет на Евро
2Лучшие кадры чемпионата Европы по футболу
36Все стадионы Евро-2020
26Заявка сборной России на Евро-2020
Матыцин почеканил мяч чемпионата Европы по футболу на тренировке сборной России
Футболисты Кудряшов и Самошников продолжают тренироваться по индивидуальной программе
Бывший игрок «Динамо» связал популярность Дзюбы в Австралии с «известными видео»
УЕФА и МИД России работают над аккредитацией комментатора Арустамяна на Евро-2020
Тренер сборной Украины оценил соперников в группе и назвал задачу на Евро-2020
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро-2020
Защитник сборной Испании по футболу Диего Льоренте заразился коронавирусом
Жиру забил 45-й и 46-й голы за Францию. До лучшего бомбардира в истории сборной — 5 мячей
Венгер назвал главного фаворита Евро-2020
«Нобеля мы в обиду не дадим». Канделаки пообещала бороться за получение Арустамяном аккредитации на Евро-2020
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь