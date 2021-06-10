УЕФА требует от сборной Украины убрать с формы «политические» надписи

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новый комплект формы украинской команды для участия в ЕВРО-2020. На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание Украины с Крымом в составе. УЕФА утвердил форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы. Российский футбольный союз (РФС) 8 июня направил обращение в УЕФА, так как посчитал, что в презентации формы сборной Украины есть определенные политические посылы.

УЕФА сообщил, что новый образец футболки с добавлением надписи «Героям слава» на внутренней стороне воротника майки, представленный в УЕФА, был утвержден в декабре 2020 года. При этом в УЕФА признали, что в то время значение, создаваемое комбинацией двух слоганов, не было приято во внимание.

После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА. УЕФА

УЕФА также пояснил, что дизайн передней части футболки сборной Украины с очертанием страны с Крымом в составе не требует каких-либо изменений согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. УЕФА также подтвердил, что слоган на внешней стороне футболки «Слава Украине» был утвержден в 2018 году.

«Учитывая, что резолюция … ООН … признает территориальные границы как они переданы в дизайне, УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна. Слоган (“Слава Украине”) сам по себе может рассматриваться как общая и неполитизированная фраза общегосударственного значения, поэтому может быть использована на форме национальной сборной», — поясняется в сообщении.

Международная федерация футбола (ФИФА) ранее заявила, что сохраняет нейтралитет в политических вопросах, а также подчеркнула, что вопрос по форме сборной Украины на матчи чемпионата Европы находится в ведении УЕФА.