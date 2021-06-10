«Я не пью, не курю, не дерусь. Кто, если не я, должен пойти на футбол?» Болельщику сборной России отказали в Fan ID
Причин, как всегда, не назвали.
Причин, как всегда, не назвали.
Система выдачи Fan ID перед Евро-2020 оказалась одним из главных препятствий наших болельщиков на пути к посещению матчей чемпионата Европы. Сейчас отказы в паспорте болельщика получают даже абсолютно миролюбивые любители футбола, поэтому в сети уже полно мемов на эту тему.
Ранее мы писали, как в выдаче Fan ID отказали болельщику Константину, который спокойно ходил на матчи ЧМ-2018. А теперь расскажем историю болельщика и добропорядочного врача Павла.
Павлу — 46. Уже 23 года он работает врачом
Чтобы
Недавно у Павла появился очередной пост — только на этот раз с негативным содержанием. В нем он рассказал, как ему без объяснения причин отказали в выдаче Fan ID — за пару дней до матча сборной России с Бельгией.
Корреспондент Sport24 Антон Дорофеев связался с Павлом, чтобы узнать подробности.
— Вы писали, что ранее без проблем получали FAN ID.
— Получал паспорт болельщика на ОИ-2014 в Сочи и на ЧМ-2018. Я лояльный и законопослушный гражданин, возможно, даже чересчур апатичный в политическом смысле. Политика — не мой конек. Я далек от революционных идей. Мое дело — спасать людей. Кроме того, я крайне неконфликтный человек. У меня не было проблем с силовыми структурами.
— Почему тогда вам отказали в получении Fan ID?
— Уверен, это техническая ошибка, человеческий фактор. Мне сложно представить
— Изменилось ли ваше отношение к Fan ID?
— Я никогда не понимал, зачем мне
— Сколько вы потратили на билеты, дорогу, гостиницу? Это серьезный удар по вашему бюджету?
— Я собирался отправиться в Питер из Краснодара с женой и дочкой, чтобы показать ей белые ночи и праздник футбола. Билеты на матч, перелет, проживание, оплаченная культурная программа — все обошлось мне более чем в сто тысяч. Конечно, это немалые деньги для меня.
Кстати, на Евро поедут и мои друзья. Передаю им привет: буду виртуально махать им в телевизор.
— Будете обращаться в суд?
— Я просто хочу объяснений! Почему никто не может рассказать, в чем моя проблема?! Скажите, например: «Полгода назад ты бросил окурок на поле и лишен права посещения матчей на год. Или обматерил в грязной форме судью и лишен права на два года. Или, может, еще раньше бегал пьяным по трибунам — лишен права на три года!» Тогда мне все будет понятно. Виноват! Если совершал, конечно. А здесь в ответ просто молчание.
— Как относитесь к планам в ближайшее время ввести Fan ID во внутреннем чемпионате? На это хотят потратить 700 миллионов рублей.
— Хотелось бы узнать сакральный смысл этого нововведения. Но с таким подходом к людям, с которым я столкнулся, Fan ID точно не нужен. Будет только хуже.
— Что нужно менять в этой системе?
— Отношение к конкретному человеку, а не к общей массе. Я столкнулся с проблемой, и еще есть время ее решить. Беда не в человеческой ошибке, которая может быть у каждого, а в отсутствии возможности максимально быстро исправить эту ошибку. Сейчас «все в домике». «Без объяснения причин!» В этом корень зла. Поэтому я выложил пост о вопиющей несправедливости. Отклик уже получился значимым, резонанс пошел. Значит, все не зря. Может,