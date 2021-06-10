«Я не пью, не курю, не дерусь. Кто, если не я, должен пойти на футбол?» Болельщику сборной России отказали в Fan ID

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Система выдачи Fan ID перед Евро-2020 оказалась одним из главных препятствий наших болельщиков на пути к посещению матчей чемпионата Европы. Сейчас отказы в паспорте болельщика получают даже абсолютно миролюбивые любители футбола, поэтому в сети уже полно мемов на эту тему.

Ранее мы писали, как в выдаче Fan ID отказали болельщику Константину, который спокойно ходил на матчи ЧМ-2018. А теперь расскажем историю болельщика и добропорядочного врача Павла.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CP5AS1-FR7i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CP5AS1-FR7i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CP5AS1-FR7i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Павлик. Краснодар. (@babyowner)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Павлу — 46. Уже 23 года он работает врачом анестезиологом-реаниматологом. Работа — сложная и энергозатратная. Каждый день Павел либо спасает, либо «хоронит» людей.

Чтобы как-то отвлечься, он шесть лет назад завел инстаграм. Выбрал тему — «праздники» — и стал регулярно публиковать посты. С тех пор у него накопилось почти 40 тысяч подписчиков.

Недавно у Павла появился очередной пост — только на этот раз с негативным содержанием. В нем он рассказал, как ему без объяснения причин отказали в выдаче Fan ID — за пару дней до матча сборной России с Бельгией.

Корреспондент Sport24 Антон Дорофеев связался с Павлом, чтобы узнать подробности.

— Вы писали, что ранее без проблем получали FAN ID.

— Получал паспорт болельщика на ОИ-2014 в Сочи и на ЧМ-2018. Я лояльный и законопослушный гражданин, возможно, даже чересчур апатичный в политическом смысле. Политика — не мой конек. Я далек от революционных идей. Мое дело — спасать людей. Кроме того, я крайне неконфликтный человек. У меня не было проблем с силовыми структурами.

— Почему тогда вам отказали в получении Fan ID?

— Уверен, это техническая ошибка, человеческий фактор. Мне сложно представить кого-то более соответствующего требованиям допуска на стадион. Я не пил ни разу в жизни, не курю, не употребляю наркотики, не дерусь. Наверное, даже не дрался в сознательном возрасте. Ни разу не был в милиции. Даже семечки на трибунах не грызу. Кто, если не я, должен пойти на футбол?!

— Изменилось ли ваше отношение к Fan ID?

— Я никогда не понимал, зачем мне какой-то документ для прохода на стадион. Нужно удостоверение личности — пожалуйста, вот мой паспорт.

— Сколько вы потратили на билеты, дорогу, гостиницу? Это серьезный удар по вашему бюджету?

— Я собирался отправиться в Питер из Краснодара с женой и дочкой, чтобы показать ей белые ночи и праздник футбола. Билеты на матч, перелет, проживание, оплаченная культурная программа — все обошлось мне более чем в сто тысяч. Конечно, это немалые деньги для меня.

Кстати, на Евро поедут и мои друзья. Передаю им привет: буду виртуально махать им в телевизор.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPV0Zd6lWnZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPV0Zd6lWnZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPV0Zd6lWnZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Павлик. Краснодар. (@babyowner)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Будете обращаться в суд?

— Я просто хочу объяснений! Почему никто не может рассказать, в чем моя проблема?! Скажите, например: «Полгода назад ты бросил окурок на поле и лишен права посещения матчей на год. Или обматерил в грязной форме судью и лишен права на два года. Или, может, еще раньше бегал пьяным по трибунам — лишен права на три года!» Тогда мне все будет понятно. Виноват! Если совершал, конечно. А здесь в ответ просто молчание.

— Как относитесь к планам в ближайшее время ввести Fan ID во внутреннем чемпионате? На это хотят потратить 700 миллионов рублей.

— Хотелось бы узнать сакральный смысл этого нововведения. Но с таким подходом к людям, с которым я столкнулся, Fan ID точно не нужен. Будет только хуже.