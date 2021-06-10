«Я не пью, не курю, не дерусь. Кто, если не я, должен пойти на футбол?» Болельщику сборной России отказали в Fan ID

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
11.06Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
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3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
12:46 (мск), источник: Sport24

«Я не пью, не курю, не дерусь. Кто, если не я, должен пойти на футбол?» Болельщику сборной России отказали в Fan ID

Причин, как всегда, не назвали.

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Система выдачи Fan ID перед Евро-2020 оказалась одним из главных препятствий наших болельщиков на пути к посещению матчей чемпионата Европы. Сейчас отказы в паспорте болельщика получают даже абсолютно миролюбивые любители футбола, поэтому в сети уже полно мемов на эту тему.

Ранее мы писали, как в выдаче Fan ID отказали болельщику Константину, который спокойно ходил на матчи ЧМ-2018. А теперь расскажем историю болельщика и добропорядочного врача Павла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Павлу — 46. Уже 23 года он работает врачом анестезиологом-реаниматологом. Работа — сложная и энергозатратная. Каждый день Павел либо спасает, либо «хоронит» людей.

Чтобы как-то отвлечься, он шесть лет назад завел инстаграм. Выбрал тему — «праздники» — и стал регулярно публиковать посты. С тех пор у него накопилось почти 40 тысяч подписчиков.

Недавно у Павла появился очередной пост — только на этот раз с негативным содержанием. В нем он рассказал, как ему без объяснения причин отказали в выдаче Fan ID — за пару дней до матча сборной России с Бельгией.

Корреспондент Sport24 Антон Дорофеев связался с Павлом, чтобы узнать подробности.

— Вы писали, что ранее без проблем получали FAN ID.
— Получал паспорт болельщика на ОИ-2014 в Сочи и на ЧМ-2018. Я лояльный и законопослушный гражданин, возможно, даже чересчур апатичный в политическом смысле. Политика — не мой конек. Я далек от революционных идей. Мое дело — спасать людей. Кроме того, я крайне неконфликтный человек. У меня не было проблем с силовыми структурами.

— Почему тогда вам отказали в получении Fan ID?
— Уверен, это техническая ошибка, человеческий фактор. Мне сложно представить кого-то более соответствующего требованиям допуска на стадион. Я не пил ни разу в жизни, не курю, не употребляю наркотики, не дерусь. Наверное, даже не дрался в сознательном возрасте. Ни разу не был в милиции. Даже семечки на трибунах не грызу. Кто, если не я, должен пойти на футбол?!

— Изменилось ли ваше отношение к Fan ID?
— Я никогда не понимал, зачем мне какой-то документ для прохода на стадион. Нужно удостоверение личности — пожалуйста, вот мой паспорт.

— Сколько вы потратили на билеты, дорогу, гостиницу? Это серьезный удар по вашему бюджету?
— Я собирался отправиться в Питер из Краснодара с женой и дочкой, чтобы показать ей белые ночи и праздник футбола. Билеты на матч, перелет, проживание, оплаченная культурная программа — все обошлось мне более чем в сто тысяч. Конечно, это немалые деньги для меня.

Кстати, на Евро поедут и мои друзья. Передаю им привет: буду виртуально махать им в телевизор.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Будете обращаться в суд?
— Я просто хочу объяснений! Почему никто не может рассказать, в чем моя проблема?! Скажите, например: «Полгода назад ты бросил окурок на поле и лишен права посещения матчей на год. Или обматерил в грязной форме судью и лишен права на два года. Или, может, еще раньше бегал пьяным по трибунам — лишен права на три года!» Тогда мне все будет понятно. Виноват! Если совершал, конечно. А здесь в ответ просто молчание.

— Как относитесь к планам в ближайшее время ввести Fan ID во внутреннем чемпионате? На это хотят потратить 700 миллионов рублей.
— Хотелось бы узнать сакральный смысл этого нововведения. Но с таким подходом к людям, с которым я столкнулся, Fan ID точно не нужен. Будет только хуже.

— Что нужно менять в этой системе?
— Отношение к конкретному человеку, а не к общей массе. Я столкнулся с проблемой, и еще есть время ее решить. Беда не в человеческой ошибке, которая может быть у каждого, а в отсутствии возможности максимально быстро исправить эту ошибку. Сейчас «все в домике». «Без объяснения причин!» В этом корень зла. Поэтому я выложил пост о вопиющей несправедливости. Отклик уже получился значимым, резонанс пошел. Значит, все не зря. Может, кто-то задумается.

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