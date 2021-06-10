В Петербурге перед чемпионатом Европы открылась станция метро «Зенит»
Ближайшая к «Газпром Арене» станция Петербургского метрополитена стала доступна для пассажиров в четверг, 10 июня, информирует сайт «Зенита».
Ближайшая к «Газпром Арене» станция Петербургского метрополитена стала доступна для пассажиров в четверг, 10 июня, информирует сайт «Зенита».
В церемонии приняли участие
Вестибюль станции украшен декоративными панелями, выполненными в
Планируется, что в перерывах между матчами Евро-2020, которые пройдут на «Газпром Арене», станция «Зенит» будет работать в «облегченном» режиме — с использованием только южного вестибюля.
«После чемпионата мира 2018 года наш клуб и болельщики выступили с инициативой по переименованию станции метро в “Зенит”. Эту инициативу поддержало большинство горожан и городская администрация, за что им большое спасибо. “Зенит” — символ Петербурга, это ориентир для всех болельщиков — и местных, и приезжих, — подчеркнул Зырянов. — Считаю, что территорию, которая развивается вокруг “Газпром Арены”, скоро можно будет сравнить с историческим центром города, она становится очень спортивным и очень культурным местом, что, несомненно, является огромным плюсом».
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Свои матчи на «Газпром Арене» проведут сборные России, Бельгии, Финляндии, Польши, Словакии и Швеции, а также участники одного из четвертьфиналов турнира.