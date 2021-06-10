В Петербурге перед чемпионатом Европы открылась станция метро «Зенит»

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
11.06Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Дания
00
2
Финляндия
00
3
Бельгия
00
4
Россия
00
Группа A
1
Турция
00
2
Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
14:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Петербурге перед чемпионатом Европы открылась станция метро «Зенит»

Ближайшая к «Газпром Арене» станция Петербургского метрополитена стала доступна для пассажиров в четверг, 10 июня, информирует сайт «Зенита».

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

В церемонии приняли участие вице-губернаторы Петербурга Максим Соколов и Борис Пиотровский, а также экс-полузащитник, а ныне тренер молодежной команды сине-бело-голубых Константин Зырянов.

Вестибюль станции украшен декоративными панелями, выполненными в сине-бело-голубых цветах. Центральными элементами убранства обеих платформ стали витрины, в которых представлены символические копии национальных трофеев «Зенита»: Кубка СССР 1944 года, Кубков и Суперкубка России, а также Кубков, полученных сине-бело-голубыми за победы в чемпионатах страны.

Планируется, что в перерывах между матчами Евро-2020, которые пройдут на «Газпром Арене», станция «Зенит» будет работать в «облегченном» режиме — с использованием только южного вестибюля.

«После чемпионата мира 2018 года наш клуб и болельщики выступили с инициативой по переименованию станции метро в “Зенит”. Эту инициативу поддержало большинство горожан и городская администрация, за что им большое спасибо. “Зенит” — символ Петербурга, это ориентир для всех болельщиков — и местных, и приезжих, — подчеркнул Зырянов. — Считаю, что территорию, которая развивается вокруг “Газпром Арены”, скоро можно будет сравнить с историческим центром города, она становится очень спортивным и очень культурным местом, что, несомненно, является огромным плюсом».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Свои матчи на «Газпром Арене» проведут сборные России, Бельгии, Финляндии, Польши, Словакии и Швеции, а также участники одного из четвертьфиналов турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Моя главная надежда — на Дзюбу. А Смолов пусть разберется в себе». Юран — о шансах сборной России на Евро
Перед Евро 2020 уже масса околоспортивных скандалов
Главные темы
Кому достанется «Золотая бутса» Евро-2020?
«Я не дерусь» Болельщику сборной России отказали в Fan ID
Заявка Франции на Евро-2020 — космос! Состав за миллиард евро
Дзюба не будет играть 90 минут. Соболев и Заболотный пригодятся
Льоренте сдал отрицательный тест на коронавирус и завтра может возобновить тренировки со сборной Испании
Каждый футболист сборной Бельгии получит 435 тыс. евро в случае победы на Евро-2020
В Петербурге перед чемпионатом Европы открылась станция метро «Зенит»
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
В УЕФА объяснили, почему с формы сборной Украины нужно убрать слова «Героям слава»
УЕФА требует от сборной Украины убрать с формы «политические» надписи
Спортивный журналист Нобель Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы
Мбаппе разозлили слова Жиру после товарищеского матча Франция — Болгария
Тедеско рассказал, за какие сборные он будет болеть на Евро
Шведская федерация футбола заставила извиниться пресс-атташе сборной за фотографию с пивом в руке
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Кадр дня
Игроки сборной России готовятся к Евро
Карим Бензема избежал серьёзной травмы и сможет сыграть на Евро-2020
Роман Трушечкин — о Евро-2020: «Похоже, настало время пережить худший турнир всех времен»
Польских фанатов считают главной угрозой во время Евро в Петербурге
Станислав Черчесов: «Когда перед тобой Бельгия, вряд ли можно быть до конца спокойным. Но что будет в конкретный день, не знает никто»
«Буду на ЕВРО»: Акинфеев выложил загадочный пост
«Для меня ситуация проста: я был в Нагорном Карабахе». Арустамян — об отказе в получении аккредитации на Евро-2020
На Евро-2020 в Петербург приедут 70 тысяч иностранцев
Тренер сборной Украины Шевченко не видит разногласий по форме команды с силуэтом Крыма
Опрос
Как сборная России сыграет на Евро?
Станислав Черчесов — о патриотизме: «Когда стоишь у бровки, понимаешь, за тобой страна, нужно отдать все силы без остатка»
В Петербурге ожидают до 10 тысяч иностранных болельщиков на ЕВРО
Сборная Словакии прилетела в Санкт-Петербург на Евро-2020
«Акинфееву наверняка снятся кошмары». RTBF напомнил о дубле Лукаку в матче с Россией
В полиции Дании рады, что российских болельщиков не пустят в страну
В Петербурге волонтёры Евро-2020 прошли вакцинацию
В фан-зону Евро на Конюшенной площади допустят только болельщиков в масках
Чернышенко: Подано 72 тыс. заявок на получение паспортов болельщика
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Министр спорта, Тутберидзе и автобус на Евро-2020: тренировка сборной в Новогорске
20Головин помог Симоняну, Дзюба веселил болельщиков и игроков сборной России
10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
15Звезды, которых не будет на Евро
2Лучшие кадры чемпионата Европы по футболу
36Все стадионы Евро-2020
26Заявка сборной России на Евро-2020
«Мы не встанем на колено». Евро ещё не начался, а скандалы уже гремят
Адвокат предполагаемой жертвы Промеса просит вынести решение по его делу до старта Евро
Минспорт и РФС поставили задачу перед российскими футболистами выйти в плей-офф Евро
Матыцин почеканил мяч чемпионата Европы по футболу на тренировке сборной России
Футболисты Кудряшов и Самошников продолжают тренироваться по индивидуальной программе
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Бывший игрок «Динамо» связал популярность Дзюбы в Австралии с «известными видео»
УЕФА и МИД России работают над аккредитацией комментатора Арустамяна на Евро-2020
Тренер сборной Украины оценил соперников в группе и назвал задачу на Евро-2020
Болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро-2020
Защитник сборной Испании по футболу Диего Льоренте заразился коронавирусом
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь