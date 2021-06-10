Льоренте сдал отрицательный тест на коронавирус и завтра может возобновить тренировки со сборной Испании
Два последних теста на коронавирус защитника сборной Испании Диего Льоренте показали отрицательный результат, сообщает Marca.
Два последних теста на коронавирус защитника сборной Испании Диего Льоренте показали отрицательный результат, сообщает Marca.
8 июня стало известно, что 27-летний Льоренте сдал положительный тест на COVID-19. Однако два повторных
Если сегодня и завтра утром тесты также будут отрицательными, в пятницу Льоренте сможет вернуться к тренировкам с национальной командой.
Сборная Испании продолжает подготовку к Евро-2020, первый матч на котором проведет 14 июня в Севилье против команды Швеции.