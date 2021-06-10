В сборной Германии подтвердили, что Горецка не сыграет с Францией
Полузащитник Баварии Леон Горецка не сможет помочь сборной Германии в стартовом матче на Евро-2020 с командой Франции.
Полузащитник Баварии Леон Горецка не сможет помочь сборной Германии в стартовом матче на Евро-2020 с командой Франции.
«Он может тренироваться с командой, но мы не сможем рассчитывать на него в первом матче. Леон — невероятно важный игрок, и я уверен, что в итоге он сыграет для нас важную роль», — заявил генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф, слова которого приводит
Матч сборных Франции и Германии состоится 15 июня на стадионе в Мюнхене. Начало игры — в 22:00 мск.