В сборной Германии подтвердили, что Горецка не сыграет с Францией

«Он может тренироваться с командой, но мы не сможем рассчитывать на него в первом матче. Леон — невероятно важный игрок, и я уверен, что в итоге он сыграет для нас важную роль», — заявил генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф, слова которого приводит пресс-служба национальной команды.