Олег Матыцин получил паспорт болельщика для посещения матчей чемпионата Европы по футболу

«Матчи за рубежом я посещать не планирую. А от сборной России на Евро ожидаю победы в каждом матче, как всегда», — скандал Матыцин ТАСС, получив FAN ID.

Паспорт болельщика — нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.