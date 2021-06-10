На этот раз Англия — реальный, а не мнимый фаворит Евро. С такой атакой она может соперничать с Францией и Бельгией

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Этот материал — часть большого проекта, организованного английским изданием The Guardian, в котором принимал участие и «Спорт-Экспресс». Журналисты из каждой из 24 стран — участниц Евро-2020 рассказывают о своих сборных и об игроках, которые могут стать героями турнира.

Команда

В последние годы шумиха вокруг сборной Англии перед крупными турнирами выглядела довольно нелепо. Но на этот раз оптимизм кажется оправданным. Нет никакой необходимости рассуждать о комплексе неполноценности, говорить об отсутствии побед начиная с 1966 года и все в таком духе.

И это не обычное английское высокомерие перед крупным турниром. Сложно отрицать, что Англия, уверенно выступившая в отборе, является одним из фаворитов. У нее убийственная атака, и в целом команда прогрессировала после ЧМ-2018, где дошла до полуфинала. Глубина состава выросла благодаря появлению очередной порции отличной молодежи.

Дико интересно понаблюдать за ребятами вроде Мэйсона Маунта или Фила Фодена, которые будут поддерживать в атаке Харри Кейна. Джек Грилиш — еще один человек, который способен добавить креатива и непредсказуемости.

Один из главных вопросов для главного тренера Гарета Саутгейта — как лучше вписать Грилиша в игру. Нельзя забывать и о Рахиме Стерлинге, несмотря на его слабую форму в последние месяцы. Есть еще Маркус Рэшфорд, который в прошедшем сезоне в основном боролся с травмами, но все еще остается важнейшим игроком как для сборной, так и для «Манчестер Юнайтед».

Хотя опасений все равно много. Да, у Англии отличная группа атаки, но вот остальные линии… Вратарь Джордан Пикфорд может допустить ляп. В защите Харри Магуайр получил травму в конце сезона. Джон Стоунс возродился в минувшем сезоне, но все еще иногда может организовать «привоз».

Тактика

Еще одна проблема заключается в том, что Англии придется столкнуться с более сильными соперниками, чем те, что противостояли ей в последнее время. Вот почему Саутгейт регулярно играет с тремя центральными защитниками.

Тренера регулярно критикуют за консерватизм, но он осознает, что команда должна должным образом обороняться, и не бросится в авантюру, даже если перейдет на 4−3−3.

Не стоит ждать, что Англия будет играть с одним Декланом Райсом в опорной зоне. Куда вероятнее, что опорников будет два. «Мы должны найти необходимый баланс», — любит повторять Саутгейт.

И для него это вызов. С одной стороны, Англия должна быть тактически гибкой против топ-соперников, но при этом играть в нужном ритме, быть активной и не бояться. Саутгейт не хочет, чтобы его обвиняли в трусости.

Тренер

Во время ЧМ-2018 торговая сеть M&S отчиталась, что продажи жилеток выросли на 35% — благодаря тому, что их носил Саутгейт, неожиданно для всех ставший иконой стиля. Его любовь к игре с двумя опорными полузащитниками показывает, что в тактическом плане он не более авантюрен, чем в выборе одежды. Однако Саутгейт здорово работает с прекрасным поколением ярких атакующих талантов. По проценту побед он — на третьем месте среди всех тренеров сборной Англии, уступая только Фабио Капелло и Сэму Эллардайсу, который руководил командой всего в одном матче.

Герой

За минувший год Маркус Рэшфорд из просто очень одаренного футболиста вырос в фигуру национального масштаба, дискутирующую с британским правительством, получившую степень МБА и ставшую коммерчески успешной. Нападающий присоединился к компании Roc Nation знаменитого рэпера Jay Z; начал благотворительную компанию вместе с брендом одежды Burberry — снимок Рэшфорда стал самым популярным на странице фирмы в Instagram за все время; совместно с шеф-поваром Томом Керриджем организовал кулинарное онлайн-шоу. Ах, да, и еще Рэшфорд основал книжный клуб для детей из неблагополучных семей и сам написал книгу с названием «Ты — чемпион».

Кто выиграл благодаря переносу Евро

Год назад Джуд Беллингем был просто парнишкой, который играл в чемпионшипе. Сейчас он парень, который играет в Лиге чемпионов и считается одним из главных талантов Англии. Отличное выступление в «Боруссии» Д, травмы других хавбеков сборной и слова Саутгейта «Я очень впечатлен Джудом как личностью» сделали попадание Беллингема в заявку сборной Англии практически неизбежным. Если Англия займет первое место в своей группе, то сыграет матч 1/8 финала на «Уэмбли» — как раз в день рождения Беллингема, которому исполнится 18 лет.

Что поют фанаты

Официальная песня к Евро-1996, который прошел в Англии, — Football’s Coming Home — до сих пор большой хит на трибунах, когда играет сборная. Композиция, исполненная Baddiel, Skinner и The Lightning Seeds, запала в сердца фанатов.

Что говорят фанаты

Can we not knock it? — «Мы не можем просто выбить его?» Фраза — своего рода ремикс фразы «Просто грузи мяч вперед» за авторством экс-тренера сборной Англии Грэма Тэйлора. Обычно говорится с грустной иронией.

Oh God, not another penalty shootout — «Господи, только не серия пенальти». Тут все понятно. На чемпионатах мира Англия выиграла только одну из четырех серий, то же самое и на Евро.

Герои эпохи пандемии

На самом деле многие футболисты на протяжении последних 15 месяцев всячески помогали своим коммьюнити. Однако есть и исключения, и часть из них в составе сборной Англии. Кайл Уокер устроил дома вечеринку с девушками-эскортницами, а на следующий день призывал всех оставаться дома. Джек Грилиш публиковал в соцсетях такие же призывы, что не помешало ему пойти на вечеринку, а затем выкладывать фото с дорогими машинами.

Джейкоб Стейнберг и Саймон Бернтон, The Guardian