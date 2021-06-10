Черчесов: день открытых дверей — не для Дня России

«В Санкт-Петербурге будет тяжелейшая игра, — сказал Черчесов в разговоре с телеведущим Владимиром Соловьевым. — И ответственность бешеная — в День России, на своем стадионе, а соперник тяжелейший».

Тренер сборной отметил, что на бумаге бельгийцы фавориты: «Но футбол — это футбол. Быть лучшим вообще и быть лучшим в частности — это абсолютно разные вещи. 12 июня в 22 часа мы друг против друга и встанем».

При этом Черчесов не стал обозначать заранее стратегию и тактику своей команды, отметив, что сильные стороны у соперников бывают разные: «Это всегда надо учитывать. И понятно, что день открытых дверей в День России устраивать нельзя. Но, другое дело, что все обстоятельства надо учесть».