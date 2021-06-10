Юрий Сёмин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020

«У нас достаточно сильная группа. Бельгия, может быть, чуть хуже играет, чем в прошлых циклах, а вот у Дании достаточно сильная сборная. Их игроки в больших лигах и в топ-командах. Наш плюс в том, что у нас два матча дома. Мы должны рассчитывать на выход в плей-офф. Наша сборная провела отличный сбор и находится в очень хорошем физическом состоянии. Будем болеть и следить. Нужно двигаться дальше, к Кубку Европы!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.