Юрий Сёмин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о предстоящем выступлении национальной команды на чемпионате Европы — 2020.
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о предстоящем выступлении национальной команды на чемпионате Европы — 2020.
«У нас достаточно сильная группа. Бельгия, может быть, чуть хуже играет, чем в прошлых циклах, а вот у Дании достаточно сильная сборная. Их игроки в больших лигах и в
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но