«У России остались только патриотизм и душа». В Бельгии раскритиковали российскую сборную
«Прогресса нет. Молодёжи нет. С вратарями проблема. В атаке три клона. Чемпионат слабый». Как Россия вообще отобралась на Евро?
«Прогресса нет. Молодёжи нет. С вратарями проблема. В атаке три клона. Чемпионат слабый». Как Россия вообще отобралась на Евро?
В преддверии старта Евро-2020 бельгийские СМИ беспокоят проблемы собственной команды (травмы Де Брёйне, Азара, Витселя) и практически не интересуют дела соперников. Для первого номера рейтинга ФИФА — логичная позиция. Только специализированный еженедельник Sport/Foot Magazine в свежем номере посвятил отдельную статью команде России, с которой бельгийцам играть уже в субботу, 12 июня.
В материале под названием «Возвращение в Санкт-Петербург» датский и голландский обозреватели рассуждают, как изменились сборная России и вообще весь наш футбол за три года, прошедших с ЧМ-2018. И приходят к неутешительным выводам. Не для себя — для нас.
Приводим самые любопытные выдержки из текста (спасибо за помощь коллеге Владимиру Грабищенко).
«Главный недостаток российской сборной — отсутствие молодёжи. Самому молодому в её составе — Жемалетдинову — уже 24 года (на самом деле Жемалетдинов — только восьмой с конца по возрасту в заявке после Фомина, Соболева, Мостового, Макарова, Сафонова, Дивеева и Мухина. — Прим. “Чемпионата”). По меркам европейского футбола это уже старый игрок. Российский футбол уже долгие годы теряет футболистов в диапазоне 17−20 лет. У себя в клубах они, как правило, сидят на скамейках запасных, их никто не выпускает. Только после 20 они начинают выходить, но это уже поздно. Получается, что в самом расцвете сил они не могут себя проявить. Поэтому у России очень возрастная сборная».
«С вратарями проблема. Антону Шунину уже 34 года, но международного опыта у него совсем мало. Жирков остаётся
«От России не стоит ожидать
«Надежды на то, что чемпионат мира даст толчок развитию инфраструктуры, детских спортивных школ, не оправдались. С футболистами, молодёжью в России работают по старинке. Единственное, что осталось у России, — это гордость, патриотизм и открытая душа. Русские очень гостеприимны. Мы убедились в этом на ЧМ-2018 и наверняка увидим в 2021-м в
Олег Лысенко