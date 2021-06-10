Украина заявила, что уважает принципы УЕФА, но лозунг на форме считает патриотическим

«Наши футболисты на полях Европы будут пытаться прославить свою страну. Поэтому лозунг “Слава Украине!” на форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких оговорок. И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит “Слава Украине!”, то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг в ответ — “Героям слава!”. Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца», — заявили в офисе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--71e23661c512bf667092" data-vnd="71e23661c512bf667092" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=71e23661c512bf667092" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В то же время в администрации украинского лидера отметили, что уважают принципы работы УЕФА. «Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, принимаемые ими без всякого политического влияния или вмешательства», — говорится в сообщении.

Команда Украина

В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы футбольной сборной политический лозунг украинских националистов «Героям слава!», изображенный на внутренней стороне майки. Вместе с тем УЕФА подтвердил решение оставить на передней части футболки контур Украины, включающий Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. УЕФА также подтвердил, что лозунг на внешней стороне футболки «Слава Украине!», утвержденный в 2018 году, сам по себе может рассматриваться как неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на экипировке украинской команды.

После этого пресс-секретарь главного тренера сборной Николай Васильков сказал украинскому изданию «Вести», что форма, скорее всего, будет переделана. А позднее украинское издание «Страна» сообщило, что Украинская ассоциация футбола и УЕФА проводят переговоры относительно нового требования организации к форме. Уточняется, что украинская сторона надеется убедить УЕФА оставить слоган, так как форма была согласована задолго до презентации.