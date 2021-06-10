В РФС прокомментировали решение УЕФА по поводу формы сборной Украины

«УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом мы считаем, что даже с внесёнными изменениями форма сборной Украины остаётся политизированной и создаёт опасный прецедент», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Ранее в УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — «Героям слава» — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.