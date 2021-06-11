Франция — главный фаворит Евро, Португалию недооценивают: анонс чемпионата Европы

Франция (коэффициент на победу на Евро в БК Winline — 5,3)



Франция на долгие годы стала лидером европейского футбола. Мощнейший состав с очень сильной скамейкой запасных, строгий и прагматичный тренер, победный опыт — у этой сборной есть всё, чтобы повторить успех трехлетней давности. Дешам впервые вызвал в национальную команду Бензема спустя 5 лет, теперь линия атаки с ним, Мбаппе и Гризманном выглядит особенно сильно. В полузащите есть суперсвязка Канте — Погба, за надежность обороны отвечают Варан и Кимпембе. Французский тренер не стремится всегда играть первым номером, его команда всегда может подловить соперника на контратаках. Выглядит это не слишком зрелищно, зато дает результат. Дешам в случае успеха на Евро, станет первым, кто выигрывал чемпионаты мира и Европы дважды и как игрок, и как тренер.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CP6LnrWheLG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CP6LnrWheLG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CP6LnrWheLG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от England football team (@england)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Англия (коэффициент на победу на Евро — 6,15)



Англия давно ничего не выигрывала и даже не играла в финалах, но тем не менее, считается одним из главных фаворитов на этом Евро. В сборной собрано много талантливых игроков, и почти все матчи (особенно решающие) пройдут на «Уэмбли» в Лондоне. Если Англия займет первое место в своей группе, то и в 1/8 финала она будет играть при своих болельщиках. Единственная проблема — в соперниках может оказаться Португалия или Франция. Помешать англичанам выиграть первый трофей с 1966 года может и неуверенность в своем тренере: Саутгейта много критикуют в Англии за чрезмерную осторожность. К основному вратарю Пикфорду тоже есть вопросы по сезону, а еще неизвестно, в какой форме будут опытные Макгуайр и Хендерсон…



Бельгия (коэффициент на победу на Евро — 7)



Бельгийцы по традиции в последние годы считаются претендентами на победу в любом крупном турнире, правда, постепенно их «чемпионское окно» закрывается. Команда становится все старше, особенно это касается защиты: Алдервейрелду — 32, Вертонгену — 34, Вермалену — 35 (и он уже играет в Японии). Травмы мешают играть в свою силу Эдену Азару, а де Брюйне получил неприятное повреждение прямо перед Евро. Зато есть супербомбардир Лукаку, который провел отличный сезон в «Интере» и один из лучших вратарей мира Куртуа. Из группы Бельгия должна выходить, а дальше все будет зависеть от соперников в плей-офф: в четвертьфинале ее может ждать Италия.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CP1Nyv-Ap9o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CP1Nyv-Ap9o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CP1Nyv-Ap9o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Die Mannschaft (@dfb_team)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Германия (коэффициент на победу на Евро — 8,6)



Сборная Германии — одна из самых непредсказуемых команд на этом турнире. Лёв объявил, что уйдет после Евро, по идее это должно снять с него лишнее давление. Тренер признал свою ошибку (перестройка команды не удалась), поэтому снова позвал на помощь ветеранов Хуммельса и Мюллера. Теперь он может сыграть и по системе «Баварии» (на поле могут выйти сразу 7 футболистов из этого клуба), и по другой — с Гюндоганом, Кроосом, Хавертцем и Вернером. При этом Германия на чемпионате Европы оказалась в «группе смерти» — даже выход в плей-офф под вопросом. А в 1/8 финала немцев может поджидать, например, Англия. С другой стороны, в составе 5 чемпионов мира — в сочетании с молодыми звездами это может дать результат.



Испания и Италия (коэффициент на победу на Евро — 8,8)



Подготовка Испании к Евро оказалась сорвана после двух случаев коронавируса в команде. Бускетса и Диего Льоренте уже отправили домой, остальная команда вакцинировалась и продолжает тренироваться по отдельности. Пока совершенно непонятно, кто может сыграть в первом матче турнира против Швеции. Не стоит и забывать, что на Евро не поехал Рамос. Впрочем, из группы испанцы, скорее всего, выйдут.



Италия после Евро-2012 не доходила даже до полуфиналов на крупных турнирах, а ЧМ-2018 и вовсе пропустила. Это объясняет, почему «Скуадра адзурра» не в числе главных фаворитов этим летом, но нельзя не признать, что Манчини хорошо поработал. В сборной нет суперзвезд, как в других командах, однако итальянцы выдали 27 матчей без поражений, а последние 8 выиграли, не пропустив ни гола. Три домашних матча в группе помогут им без проблем выйти в плей-офф.



Португалия (коэффициент на победу на Евро — 9,1)

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CP6Wh6KANm9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CP6Wh6KANm9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CP6Wh6KANm9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Portugal (@portugal)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Шансы действующих чемпионов Европы защитить титул оцениваются низко, и это довольно удивительно. По составу Португалия мало кому уступит на турнире, суперталанты есть и в обороне (Диаш), и полузащите (Бруну, Бернарду), и атаке (Роналду, Феликс). Тренер Сантуш, как и Дешам, достаточно прагматичен, и этот подход сработал в 2016-м. Теперь же португальцы стали еще сильнее. Да, группа с Францией и Германией сложная, но шансы выйти из нее высоки. С 2019 года команда Сантуша проиграла всего два матча (Украине и Франции), ярких же побед было достаточно — и над Хорватией (4:1) и над Сербией (4:2)… Еще один важный фактор — одержимость (в хорошем смысле) Криштиану трофеями. Роналду в этом сезоне выиграл только Суперкубок и Кубок Италии и явно хочет пополнить свою коллекцию.