Франция — главный фаворит Евро, Португалию недооценивают: анонс чемпионата Европы

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

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до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
22:00Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
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Турция
Группа A
тв
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Англия
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Шотландия
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Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
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23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
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2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
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2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
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W42
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Македония
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Англия
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2
Хорватия
00
3
Шотландия
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4
Чехия
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Испания
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Швеция
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Польша
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Словакия
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1
Венгрия
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2
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00
3
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00
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Германия
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00:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Франция — главный фаворит Евро, Португалию недооценивают: анонс чемпионата Европы

Разбираем шансы топ-сборных на победу.

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Источник: AFP 2021

Франция (коэффициент на победу на Евро в БК Winline — 5,3)

Франция на долгие годы стала лидером европейского футбола. Мощнейший состав с очень сильной скамейкой запасных, строгий и прагматичный тренер, победный опыт — у этой сборной есть всё, чтобы повторить успех трехлетней давности. Дешам впервые вызвал в национальную команду Бензема спустя 5 лет, теперь линия атаки с ним, Мбаппе и Гризманном выглядит особенно сильно. В полузащите есть суперсвязка Канте — Погба, за надежность обороны отвечают Варан и Кимпембе. Французский тренер не стремится всегда играть первым номером, его команда всегда может подловить соперника на контратаках. Выглядит это не слишком зрелищно, зато дает результат. Дешам в случае успеха на Евро, станет первым, кто выигрывал чемпионаты мира и Европы дважды и как игрок, и как тренер.

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Англия (коэффициент на победу на Евро — 6,15)

Англия давно ничего не выигрывала и даже не играла в финалах, но тем не менее, считается одним из главных фаворитов на этом Евро. В сборной собрано много талантливых игроков, и почти все матчи (особенно решающие) пройдут на «Уэмбли» в Лондоне. Если Англия займет первое место в своей группе, то и в 1/8 финала она будет играть при своих болельщиках. Единственная проблема — в соперниках может оказаться Португалия или Франция. Помешать англичанам выиграть первый трофей с 1966 года может и неуверенность в своем тренере: Саутгейта много критикуют в Англии за чрезмерную осторожность. К основному вратарю Пикфорду тоже есть вопросы по сезону, а еще неизвестно, в какой форме будут опытные Макгуайр и Хендерсон…

Бельгия (коэффициент на победу на Евро — 7)

Бельгийцы по традиции в последние годы считаются претендентами на победу в любом крупном турнире, правда, постепенно их «чемпионское окно» закрывается. Команда становится все старше, особенно это касается защиты: Алдервейрелду — 32, Вертонгену — 34, Вермалену — 35 (и он уже играет в Японии). Травмы мешают играть в свою силу Эдену Азару, а де Брюйне получил неприятное повреждение прямо перед Евро. Зато есть супербомбардир Лукаку, который провел отличный сезон в «Интере» и один из лучших вратарей мира Куртуа. Из группы Бельгия должна выходить, а дальше все будет зависеть от соперников в плей-офф: в четвертьфинале ее может ждать Италия.

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Германия (коэффициент на победу на Евро — 8,6)

Сборная Германии — одна из самых непредсказуемых команд на этом турнире. Лёв объявил, что уйдет после Евро, по идее это должно снять с него лишнее давление. Тренер признал свою ошибку (перестройка команды не удалась), поэтому снова позвал на помощь ветеранов Хуммельса и Мюллера. Теперь он может сыграть и по системе «Баварии» (на поле могут выйти сразу 7 футболистов из этого клуба), и по другой — с Гюндоганом, Кроосом, Хавертцем и Вернером. При этом Германия на чемпионате Европы оказалась в «группе смерти» — даже выход в плей-офф под вопросом. А в 1/8 финала немцев может поджидать, например, Англия. С другой стороны, в составе 5 чемпионов мира — в сочетании с молодыми звездами это может дать результат.

Испания и Италия (коэффициент на победу на Евро — 8,8)

Подготовка Испании к Евро оказалась сорвана после двух случаев коронавируса в команде. Бускетса и Диего Льоренте уже отправили домой, остальная команда вакцинировалась и продолжает тренироваться по отдельности. Пока совершенно непонятно, кто может сыграть в первом матче турнира против Швеции. Не стоит и забывать, что на Евро не поехал Рамос. Впрочем, из группы испанцы, скорее всего, выйдут.

Италия после Евро-2012 не доходила даже до полуфиналов на крупных турнирах, а ЧМ-2018 и вовсе пропустила. Это объясняет, почему «Скуадра адзурра» не в числе главных фаворитов этим летом, но нельзя не признать, что Манчини хорошо поработал. В сборной нет суперзвезд, как в других командах, однако итальянцы выдали 27 матчей без поражений, а последние 8 выиграли, не пропустив ни гола. Три домашних матча в группе помогут им без проблем выйти в плей-офф.

Португалия (коэффициент на победу на Евро — 9,1)

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Шансы действующих чемпионов Европы защитить титул оцениваются низко, и это довольно удивительно. По составу Португалия мало кому уступит на турнире, суперталанты есть и в обороне (Диаш), и полузащите (Бруну, Бернарду), и атаке (Роналду, Феликс). Тренер Сантуш, как и Дешам, достаточно прагматичен, и этот подход сработал в 2016-м. Теперь же португальцы стали еще сильнее. Да, группа с Францией и Германией сложная, но шансы выйти из нее высоки. С 2019 года команда Сантуша проиграла всего два матча (Украине и Франции), ярких же побед было достаточно — и над Хорватией (4:1) и над Сербией (4:2)… Еще один важный фактор — одержимость (в хорошем смысле) Криштиану трофеями. Роналду в этом сезоне выиграл только Суперкубок и Кубок Италии и явно хочет пополнить свою коллекцию.

Андрей Санталов

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История чемпионатов Европы
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Испания
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Испания
Испания
2
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Венгрия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
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Испания
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Германия
Германия
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Турция
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Россия
Россия
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