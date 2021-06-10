«Россия — грозный соперник»: Мертенс — о матче первого тура Евро-2020

«Россия — грозный соперник. Они очень хорошо обучены, знают, что делать на футбольном поле. Россияне научились использовать сильные стороны, адаптировали игру под Дзюбу. К тому же, они играют дома, так что это очень опасный соперник. Сколько времени я сыграю на турнире? Не знаю, для меня сейчас важно выйти против России. Конечно, хорошо болельщики вернулись на трибуны. Но свои матчи против России и Дании мы проведем по сути на выезде. Это, конечно, недостаток. Хотелось бы три матча сыграть дома, как Италия», — цитирует Мертенса Nieuwsblad.be.