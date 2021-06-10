Де Брейне не тренируется в основной группе игроков сборной Бельгии перед матчем с Россией
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне не работает в основной группе на тренировке бельгийцев перед матчем с Россией, сообщает Nieuwsblad.be.
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне не работает в основной группе на тренировке бельгийцев перед матчем с Россией, сообщает Nieuwsblad.be.
По данным источника, футболист присутствует на поле, но даже не надевал бутсы.
Ранее футболист получил переломы носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1) в столкновении с защитником синих Антонио Рюдигером.
Встреча первого тура Евро-2020 между Бельгией и Россией состоится в субботу, 12 июня. Начало — в 22.00 (мск).