«Это позор». Вертонген — о трех выездных матчах для сборной Бельгии на Евро-2020

«Это позор. В команде все расстроены тем, что Бельгия не получила ни одного домашнего матча турнира. Даже стадион в Брюсселе не подошел. Постоянные переезды вряд ли сыграют нам на руку. Сколько я еще буду играть в сборной? Пока не планируют завершать карьеру, даже если Бельгия выиграет Евро. Есть еще Лига наций, уже через год чемпионат мира», цитирует Вертонгена Nieuwsblad.be.