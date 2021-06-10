Лукаку дороже Дзюбы почти на 90 млн. Зато у Артёма трофеев больше!

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
11.06Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Дания
00
2
Финляндия
00
3
Бельгия
00
4
Россия
00
Группа A
1
Турция
00
2
Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Лукаку дороже Дзюбы почти на 90 млн. Зато у Артёма трофеев больше!

Что общего у центрфорвардов сборных России и Бельгии?

Наверх

В первом матче на Евро-2020 сборная России встретится с Бельгией. У обеих команд мощные центрфорварды. У россиян — Артём Дзюба, у бельгийцев — Ромелу Лукаку. Сравниваем двух нападающих.

1. Возраст

Дзюба старше Лукаку почти на пять лет. Сейчас капитану нашей национальной команды 32 года, а бельгийцу — 28. В августе Артёму стукнет 33.

Команда
Россия

2. Рост и вес

Российский нападающий выше своего визави на шесть сантиметров. Рост Дзюбы — 197 см, Лукаку — 191. Кроме того, Артём на три килограмма (97 кг) тяжелее нападающего «Интера» (94 кг).

3. Ударная нога

У Дзюбы — правая, у Лукаку — левая.

4. Трансферная стоимость

Лукаку дороже Дзюбы на € 89 млн. Российский форвард оценивается в € 11 млн.

5. Матчи за карьеру

Артём Дзюба провёл 464 матча на клубном уровне и 52 — за сборную России. Лукаку сыграл 519 игр за клубы и 93 — за Бельгию.

6. Голы за карьеру

Капитан сборной России забил 173 гола за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь» и «Арсенал» и 29 мячей в футболке национальной команды. Результативность Лукаку выше: 259 голов за клубы и 60 мячей за Бельгию.

Сезон-2020/2021 оба форварда провели ударно: Дзюба забил 20 голов в 27 матчах (0,74 за матч) чемпионата, а Лукаку — 24 мяча в 36 встречах (0,67 за матч). Что касается результативности в квалификации Евро-2020, то у Артёма девять голов в 10 матчей, а у Ромелу — семь мячей в пяти играх.

Ещё немного статистики — из Лиги чемпионов. За карьеру Дзюба забил девять мячей и сделал четыре голевых паса в 24 матчах. У Лукаку 13 голов и три результативные передачи в 27 матчах. Разница в ЛЧ по «гол плюс пас» невелика.

Команда
Бельгия

7. Сильные и слабые стороны

Дзюба силён в завершении атак и отлично владеет последним пасом. Хорош в выборе позиции, в борьбе в воздухе, неплохо бьёт по воротам со «второго этажа». У Лукаку на высочайшем уровне развиты те же качества. Что касается слабых сторон, то капитан сборной России недостаточно быстр, чтобы открываться за спины, не всегда дорабатывает в прессинге и нередко теряет линию офсайда. У бельгийца нет таких проблем с «вне игры», но он также не лучший помощник обороне.

8. Стиль игры

Дзюба здорово цепляется за мяч и любит действовать в подыгрыше. Бельгиец тоже очень хорошо цепляется за мяч, используя свои скоростно-силовые качества, продавливает оппонентов, а кроме того, Лукаку является угрозой в контратакующей игре и любит дальние забросы.

9. Достижения

Дзюба — трёхкратный чемпион России, обладатель трёх Кубков страны и трёх Суперкубков. Лукаку выиграл чемпионаты Бельгии и Италии, а также Кубок Англии. Помимо того, стал бронзовым призёром чемпионата мира.

10. Что говорят друг о друге

  • Лукаку о Дзюбе в ноябре 2019-го:

«Мне понравился Дзюба, не думаю, что этим кого-то удивлю. Он хороший игрок, неплохо комбинирует и здорово выглядит в единоборствах».

  • Дзюба о Лукаку в мае 2021-го:

«Всячески стараюсь подзагореть, чтобы быть похожим (на Ромелу). Всё для Игоря делаю, чтобы он подумал, что я Лукаку. Полностью на этом сфокусировался», — так отреагировал Артём на то, что защитник сборной России Дивеев сравнил его с Лукаку.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
Сравнение Дзюбы с Лукаку: голы, статистика, стоимость
Маски и сертификация: Рим возвращается к жизни до коронавируса
Бельгийские СМИ: У России остались только патриотизм и душа
На этот раз Англия — реальный, а не мнимый фаворит Евро
Джикия назвал главные козыри сборной России на Евро-2020
Украина заявила, что уважает принципы УЕФА, но лозунг на форме считает патриотическим
Юрий Сёмин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Черчесов: день открытых дверей — не для Дня России
В сборной Германии подтвердили, что Горецка не сыграет с Францией
Олег Матыцин получил паспорт болельщика для посещения матчей чемпионата Европы по футболу
Льоренте сдал отрицательный тест на коронавирус и завтра может возобновить тренировки со сборной Испании
Каждый футболист сборной Бельгии получит 435 тыс. евро в случае победы на Евро-2020
В Петербурге перед чемпионатом Европы открылась станция метро «Зенит»
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
Кадр дня
Игроки сборной России готовятся к Евро
Футболист сборной России Кудряшов провел первую тренировку на поле после травмы
В УЕФА объяснили, почему с формы сборной Украины нужно убрать слова «Героям слава»
«Я не пью, не курю, не дерусь. Кто, если не я, должен пойти на футбол?» Болельщику сборной России отказали в Fan ID
Матч Бельгия — Россия будет судить испанский арбитр Лаос
Объявлен итоговый состав сборной России на чемпионат Европы — 2020
УЕФА требует от сборной Украины убрать с формы «политические» надписи
Мбаппе, Криштиану или Левандовски? Кому достанется «Золотая бутса» Евро-2020?
Власти Дании разрешили присутствие 25 тыс. болельщиков на матчах Евро в Копенгагене
Опрос
Как сборная России сыграет на Евро?
Спортивный журналист Нобель Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы
Евро-2020, группа F: квартет «смерти» с тремя чемпионами Европы
Мбаппе разозлили слова Жиру после товарищеского матча Франция — Болгария
Тедеско рассказал, за какие сборные он будет болеть на Евро
Заявка Франции на Евро-2020 — космос! Состав за миллиард евро, претендент на «Золотой мяч» и вернувшийся Бензема
Шведская федерация футбола заставила извиниться пресс-атташе сборной за фотографию с пивом в руке
Карим Бензема избежал серьёзной травмы и сможет сыграть на Евро-2020
Роман Трушечкин — о Евро-2020: «Похоже, настало время пережить худший турнир всех времен»
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Министр спорта, Тутберидзе и автобус на Евро-2020: тренировка сборной в Новогорске
20Головин помог Симоняну, Дзюба веселил болельщиков и игроков сборной России
10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
15Звезды, которых не будет на Евро
2Лучшие кадры чемпионата Европы по футболу
36Все стадионы Евро-2020
26Заявка сборной России на Евро-2020
Польских фанатов считают главной угрозой во время Евро в Петербурге
Дзюба не будет играть по 90 минут на Евро — Соболев и Заболотный должны пригодиться Черчесову. Разбор игры нападающих сборной
Станислав Черчесов: «Когда перед тобой Бельгия, вряд ли можно быть до конца спокойным. Но что будет в конкретный день, не знает никто»
«Буду на ЕВРО»: Акинфеев выложил загадочный пост
«Для меня ситуация проста: я был в Нагорном Карабахе». Арустамян — об отказе в получении аккредитации на Евро-2020
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
На Евро-2020 в Петербург приедут 70 тысяч иностранцев
Тренер сборной Украины Шевченко не видит разногласий по форме команды с силуэтом Крыма
Станислав Черчесов — о патриотизме: «Когда стоишь у бровки, понимаешь, за тобой страна, нужно отдать все силы без остатка»
В Петербурге ожидают до 10 тысяч иностранных болельщиков на ЕВРО
Сборная Словакии прилетела в Санкт-Петербург на Евро-2020
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь