Лукаку дороже Дзюбы почти на 90 млн. Зато у Артёма трофеев больше!
Что общего у центрфорвардов сборных России и Бельгии?
Что общего у центрфорвардов сборных России и Бельгии?
В первом матче на Евро-2020 сборная России встретится с Бельгией. У обеих команд мощные центрфорварды. У россиян — Артём Дзюба, у бельгийцев — Ромелу Лукаку. Сравниваем двух нападающих.
Дзюба старше Лукаку почти на пять лет. Сейчас капитану нашей национальной команды 32 года, а бельгийцу — 28. В августе Артёму стукнет 33.
Российский нападающий выше своего визави на шесть сантиметров. Рост Дзюбы — 197 см, Лукаку — 191. Кроме того, Артём на три килограмма (97 кг) тяжелее нападающего «Интера» (94 кг).
У Дзюбы — правая, у Лукаку — левая.
Лукаку дороже Дзюбы на € 89 млн. Российский форвард оценивается в € 11 млн.
Артём Дзюба провёл 464 матча на клубном уровне и 52 — за сборную России. Лукаку сыграл 519 игр за клубы и 93 — за Бельгию.
Капитан сборной России забил 173 гола за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь» и «Арсенал» и 29 мячей в футболке национальной команды. Результативность Лукаку выше: 259 голов за клубы и 60 мячей за Бельгию.
Сезон-2020/2021 оба форварда провели ударно: Дзюба забил 20 голов в 27 матчах (0,74 за матч) чемпионата, а Лукаку — 24 мяча в 36 встречах (0,67 за матч). Что касается результативности в квалификации Евро-2020, то у Артёма девять голов в 10 матчей, а у Ромелу — семь мячей в пяти играх.
Ещё немного статистики — из Лиги чемпионов. За карьеру Дзюба забил девять мячей и сделал четыре голевых паса в 24 матчах. У Лукаку 13 голов и три результативные передачи в 27 матчах. Разница в ЛЧ по «гол плюс пас» невелика.
Дзюба силён в завершении атак и отлично владеет последним пасом. Хорош в выборе позиции, в борьбе в воздухе, неплохо бьёт по воротам со «второго этажа». У Лукаку на высочайшем уровне развиты те же качества. Что касается слабых сторон, то капитан сборной России недостаточно быстр, чтобы открываться за спины, не всегда дорабатывает в прессинге и нередко теряет линию офсайда. У бельгийца нет таких проблем с «вне игры», но он также не лучший помощник обороне.
Дзюба здорово цепляется за мяч и любит действовать в подыгрыше. Бельгиец тоже очень хорошо цепляется за мяч, используя свои
Дзюба — трёхкратный чемпион России, обладатель трёх Кубков страны и трёх Суперкубков. Лукаку выиграл чемпионаты Бельгии и Италии, а также Кубок Англии. Помимо того, стал бронзовым призёром чемпионата мира.
«Мне понравился Дзюба, не думаю, что этим
«Всячески стараюсь подзагореть, чтобы быть похожим (на Ромелу). Всё для Игоря делаю, чтобы он подумал, что я Лукаку. Полностью на этом сфокусировался», — так отреагировал Артём на то, что защитник сборной России Дивеев сравнил его с Лукаку.