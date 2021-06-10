Маски, бронирование и сертификация: Рим возвращается к жизни до коронавируса с Евро-2020

Матчи в Италии пройдут 11, 16, 20 июня и 3 июля на Олимпийском стадионе в Риме.

Как и в других городах проведения матчей Евро-2020, в Риме подготовлена насыщенная сопутствующая программа. При улучшении эпидемиологических данных в Италии особое внимание уделяется санитарной безопасности, поэтому ограничения сохраняются достаточно строгие. Тем не менее 11 июня начнется первое большое массовое мероприятие перед Олимпиадой в Токио, указывают в оргкомитете.

На стадионе

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При согласии правительства Италии для матчей Евро-2020 было сделано исключение из действующего правила о допуске до 1 тыс. зрителей на спортивные состязания на открытом воздухе: на Олимпийский стадион смогут пройти почти 16 тыс. болельщиков. Все — по заранее приобретенным билетам, которые прошли процедуру жеребьевки из-за сокращения мест до 25% от вместимости стадиона. Как накануне старта первенства сообщили организаторы, есть еще возможность приобрести билеты на матч между сборными Италии и Уэльса 20 июня, при этом устроители предупреждают об опасности спекуляций, им поступают сообщения о перепродажах билетов по завышенной в несколько раз стоимости. Искать билеты необходимо только в официальных аккаунтах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Однако одного билета недостаточно. При входе на стадион необходимо вместе с удостоверением личности предоставить один из трех сертификатов: о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательном результате теста на инфекцию. При этом для болельщиков, приехавших из стран вне ЕС и шенгенской зоны (а также Великобритании и Израиля), в Италии предусмотрен двухнедельный карантин.

«Мы подчиняемся действующим нормам, и для болельщиков всех стран, на граждан которых распространяется требование карантина, он также действителен», — пояснили представители оргкомитета. При этом они уточнили, что на делегации и персонал сборных распространяется «специальный протокол», предусмотренный и согласованный с УЕФА и властями.

Организаторы в Риме затрудняются назвать число иностранных болельщиков, но надеются, что Евро-2020 позволит возобновить туризм. «Сколько в дни чемпионата в Риме будет иностранцев, лучше судить по конкретным цифрам ассоциаций гостиничного бизнеса», — указали организаторы, уточнив, что не располагают данными об иностранцах. «Безусловно, Евро-2020 — хороший сигнал для Рима», — полагают они, указав, что если до сих пор были открыты только треть гостиниц, то сейчас открылось до половины гостиничных структур.

Вне стадиона

На протяжении всего месяца до завершения турнира в Риме на одной из центральных площадей — Народной площади (Пьяцца дель Пополо) — будет действовать «Футбольная деревня». Ее открытие запланировано на 11 июня в присутствии представителей городских властей, УЕФА и Итальянской федерации футбола.

В «Футбольной деревне» помимо больших экранов, на которых будут демонстрироваться все матчи Евро-2020, предусмотрены мини-турниры, игры для детей, концерты. Организаторы говорят, что это «отличное место для семейного отдыха и продвижения здорового образа жизни». Однако приобщиться к нему смогут не более 2 тыс. человек одновременно, проход публики будет возможен только при своевременном резервировании, но учитывая, что площадка открытая, ковид-сертификатов не требуется. К большим экранам на коллективный просмотр будут допускаться не более 1 тыс. человек.

Еще одна фан-зона разместится на проспекте Императорских форумов, где также на большом экране будет организована трансляция, но только игр с участием итальянской сборной. Проход на нее также разрешен ограниченному числу людей и при резервировании места. В нескольких ключевых, в том числе с туристической точки зрения, точках города будут установлены демонстрационные стенды, посвященные Евро-2020 и спонсорам первенства.

Кроме того, на террасе Пинчо над Народной площадью разместится пресс-центр. Организаторы заявляют о большом числе запросов журналистов, число аккредитованных также ограничивается.