Криштиану Роналду: Я даже более мотивирован, чем на моём первом чемпионате Европы

«Германия, Франция и Венгрия — это те соперники, с которыми нам предстоит играть. Мы уважаем все команды. Нет легких игр.

Футбол Евро-2020 Группа F, 15.06.2021, 19:00 Венгрия - Португалия -

Я нахожусь на этом Евро так же, как если бы он был первым. Я чувствую себя таким же мотивированным и даже более мотивированным, чем был в 2004 году на моём первом чемпионате Европы.

Мы — действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Нет смысла обещать титулы или делать прогнозы. Что я могу обещать, так это то, что мы будем в каждом матче играть на победу, — цитирует Роналду Football Italia со ссылкой на журнал «360».