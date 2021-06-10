«Конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии». Познер — о шансах команды Черчесова на Евро
Известный журналист Владимир Познер в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном поделился ожиданиями от матча 1-го тура Евро против Бельгии.
Известный журналист Владимир Познер в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном поделился ожиданиями от матча 1-го тура Евро против Бельгии.
— Сейчас будете смотреть матчи сборной России?
— Конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии. Шансы у России минимальные. Бельгийцы очень сильны, они классно играют.
— Не верите, что наши выйдут из группы?
— Почему же? Могут. Мяч круглый, всякое бывает. Шансов, конечно, не очень много. Я не могу сказать, что точно не выйдут, а вот то, что они не станут чемпионами Европы — в этом я на 99,99 процентов уверен.
Встреча первого тура Евро-2020 между Бельгией и Россией состоится в субботу, 12 июня. Начало — в 22:00 (мск).