«Украина хотела нас задеть, а мы повелись». Познер — о политике в футболе, любимых игроках и России на Евро
Поддерживает акцию Black Lives Matter.
Поддерживает акцию Black Lives Matter.
За день до старта Евро Sport24 поговорил с Владимиром Познером — культовым журналистом и телевидущим, который обожает спорт: в 87 занимается фитнесом и теннисом, с детства фанатеет от бейсбола (болел за «Янкиз» и даже создавал свою команду в СССР).
Мы задали Познеру 11 вопросов — о футболе и шансах сборной Черчесова на Евро, реакции России на форму Украины и движении BLM.
— Следите за нашей футбольной сборной? Какие ожидания перед Евро?
— Как говорят: «Дома и стены помогают». Вспомните чемпионат мира, который проходил у нас. Никто ничего не ожидал от команды. Мы прыгнули выше головы. Выиграть у испанцев — такое на улице не валяется.
Откровенно скажу, что люблю спорт, интересуюсь всем, и я не могу сказать, что наша команда производит на меня сильное впечатление. Я очень давно знаю наш футбол — болел еще за московское «Торпедо», когда там играли Воронин, Иванов, Стрельцов. В детстве я симпатизировал московскому «Динамо», которое было укреплено неплохими игроками. Они ездили в Англию, играли с «Арсеналом». Я лично видел Всеволода Боброва, которого считаю лучшим нашим футболистом всех времен. Он приезжал в Германию, когда я там жил.
Некоторые представления о классе игроков у меня есть.
— В общем, многого не ждете?
— Да, у меня нет особых ожиданий от наших футболистов. Ожидания от встречи Путина с Байденом у меня примерно на таком же уровне. Особенно я не обольщаюсь.
— А кого знаете из нынешних футболистов, выступающих за сборную?
— Лично — никого. Лишь фамилии, которые часто повторяются — например, Дзюбы, который якобы невероятный забивала. Но я видал получше.
— А из советских игроков?
— Слушайте, там были такие игроки! Сборная была
Такой полузащитник как Воронин, такой нападающий как Стрельцов… Эдуард был в порядке — даже когда он вышел из тюрьмы и не мог бегать, он видел поле, выдавал такие пасы — настоящий ювелир. Много чего помню.
— Месхи, Кипиани…
— Конечно! Блестящие футболисты. Один Блохин чего стоит! Лобановский, который закручивал с углового в ворота… О чем это говорит? Это был действительно стоящий и настоящий футбол.
В свое время я еще болел за ЦДКА, потому что там играл Бобров. Для меня он был абсолютным героем. А потом я
— Сейчас будете смотреть матчи сборной России?
— Конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии. Шансы у России минимальные. Бельгийцы очень сильны, они классно играют.
— Не верите, что наши выйдут из группы?
— Почему же? Могут. Мяч круглый, всякое бывает. Шансов, конечно, не очень много. Я не могу сказать, что точно не выйдут, а вот то, что они не станут чемпионами Европы — в этом я на 99,99 процентов уверен.
— Вы ностальгировали по грузинам и украинцам в сборной. Видели новую форму Украины на Евро?
— Послушайте, украинцы сделали эту форму именно для того, чтобы нас задеть, и мы повелись на это. Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Это такой идиотизм. Они хотели нас задеть — и задели.
— Сейчас УЕФА объявила, что лозунг «Героям слава!» будет убран с футболки.
— Это пускай.
— Еще про футбол и политику. УЕФА попросила болельщиков уважать акцию Black Lives Matter. Как вы к этому относитесь?
— Я большой сторонник этого движения, в отличие от подавляющего большинства наших граждан, которые вообще ничего не смыслят в том, что происходило и происходит в США. Для них «черные» — это чужие, непонятные и страшные люди. Надо проводить длительный образовательный эксперимент, чтобы они понимали.
Black Lives Matter — это не вопреки тому, что все жизни важны. Это про то, что в течение долгого времени в Америке как раз черные жизни ничего не стоили. В них стреляли первыми, их убивали гораздо больше. Считалось, что черные жизни не имеют значения. И отсюда рождается это движение. Это не в отрицание того, что белые тоже — просто
— И последнее про политику. Азербайджан отказал комментатору Нобелю Арустамяну в аккредитации на Евро-2020
— Это очень плохо. Спорт должен быть вне политики. К сожалению, спорт и политика очень близки, они соприкасаются. Более того, это началось давно, еще на Олимпийских Играх 1936 года, когда впервые ввели командный счет. Германия одержала победу в общем зачете, и это было доказательством того, что немецкая система и
Эта тесная связь между политикой и спортом спорту никак не способствует и вызывает такие вещи. Это должно было быть совершенно отдельно. Политика — политикой, а спорт — спортом.