«Украина хотела нас задеть, а мы повелись». Познер — о политике в футболе, любимых игроках и России на Евро

За день до старта Евро Sport24 поговорил с Владимиром Познером — культовым журналистом и телевидущим, который обожает спорт: в 87 занимается фитнесом и теннисом, с детства фанатеет от бейсбола (болел за «Янкиз» и даже создавал свою команду в СССР).

Мы задали Познеру 11 вопросов — о футболе и шансах сборной Черчесова на Евро, реакции России на форму Украины и движении BLM.

— Следите за нашей футбольной сборной? Какие ожидания перед Евро?

— Как говорят: «Дома и стены помогают». Вспомните чемпионат мира, который проходил у нас. Никто ничего не ожидал от команды. Мы прыгнули выше головы. Выиграть у испанцев — такое на улице не валяется.

Откровенно скажу, что люблю спорт, интересуюсь всем, и я не могу сказать, что наша команда производит на меня сильное впечатление. Я очень давно знаю наш футбол — болел еще за московское «Торпедо», когда там играли Воронин, Иванов, Стрельцов. В детстве я симпатизировал московскому «Динамо», которое было укреплено неплохими игроками. Они ездили в Англию, играли с «Арсеналом». Я лично видел Всеволода Боброва, которого считаю лучшим нашим футболистом всех времен. Он приезжал в Германию, когда я там жил.

Некоторые представления о классе игроков у меня есть.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B22F7gsCKcB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Познер Online (@pozneronline)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В общем, многого не ждете?

— Да, у меня нет особых ожиданий от наших футболистов. Ожидания от встречи Путина с Байденом у меня примерно на таком же уровне. Особенно я не обольщаюсь.

— А кого знаете из нынешних футболистов, выступающих за сборную?

— Лично — никого. Лишь фамилии, которые часто повторяются — например, Дзюбы, который якобы невероятный забивала. Но я видал получше.

Команда Россия

— А из советских игроков?

— Слушайте, там были такие игроки! Сборная была по-настоящему сборной. Там были потрясающие грузины, украинцы. Для меня любимым футболистом был Лев Яшин — гениальный вратарь. Второго такого я вообще не видел, хотя Буффон у итальянцев, конечно, выдающийся. Он тоже легендарный, но не такой талантливый.

Такой полузащитник как Воронин, такой нападающий как Стрельцов… Эдуард был в порядке — даже когда он вышел из тюрьмы и не мог бегать, он видел поле, выдавал такие пасы — настоящий ювелир. Много чего помню.

— Месхи, Кипиани…

— Конечно! Блестящие футболисты. Один Блохин чего стоит! Лобановский, который закручивал с углового в ворота… О чем это говорит? Это был действительно стоящий и настоящий футбол.

В свое время я еще болел за ЦДКА, потому что там играл Бобров. Для меня он был абсолютным героем. А потом я как-то перестал болеть. Смотрел игры, но у меня больше не было любимой команды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B22F7gsCKcB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B22F7gsCKcB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B22F7gsCKcB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Познер Online (@pozneronline)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Сейчас будете смотреть матчи сборной России?

— Конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии. Шансы у России минимальные. Бельгийцы очень сильны, они классно играют.

— Не верите, что наши выйдут из группы?

— Почему же? Могут. Мяч круглый, всякое бывает. Шансов, конечно, не очень много. Я не могу сказать, что точно не выйдут, а вот то, что они не станут чемпионами Европы — в этом я на 99,99 процентов уверен.

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— Вы ностальгировали по грузинам и украинцам в сборной. Видели новую форму Украины на Евро?

— Послушайте, украинцы сделали эту форму именно для того, чтобы нас задеть, и мы повелись на это. Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Это такой идиотизм. Они хотели нас задеть — и задели.

— Сейчас УЕФА объявила, что лозунг «Героям слава!» будет убран с футболки.

— Это пускай.

— Еще про футбол и политику. УЕФА попросила болельщиков уважать акцию Black Lives Matter. Как вы к этому относитесь?

— Я большой сторонник этого движения, в отличие от подавляющего большинства наших граждан, которые вообще ничего не смыслят в том, что происходило и происходит в США. Для них «черные» — это чужие, непонятные и страшные люди. Надо проводить длительный образовательный эксперимент, чтобы они понимали.

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Black Lives Matter — это не вопреки тому, что все жизни важны. Это про то, что в течение долгого времени в Америке как раз черные жизни ничего не стоили. В них стреляли первыми, их убивали гораздо больше. Считалось, что черные жизни не имеют значения. И отсюда рождается это движение. Это не в отрицание того, что белые тоже — просто из-за другой ситуации. Я поддерживаю эту идею.

— И последнее про политику. Азербайджан отказал комментатору Нобелю Арустамяну в аккредитации на Евро-2020 из-за того, что он был в Арцахе. Ситуация разрешилась через МИД РФ. Как вы реагируете на такие вещи в спорте?

— Это очень плохо. Спорт должен быть вне политики. К сожалению, спорт и политика очень близки, они соприкасаются. Более того, это началось давно, еще на Олимпийских Играх 1936 года, когда впервые ввели командный счет. Германия одержала победу в общем зачете, и это было доказательством того, что немецкая система и национал-социалистическая партия лучше всех других систем. А потом СССР своими победами доказывал, что советская система лучшая в мире. Когда американцы выигрывали, они говорили про свою систему.