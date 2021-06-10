«Я все еще не готов на сто процентов»: Эден Азар — о первом матче на Евро против России
Полузащитник сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о своей текущей физической форме в преддверии Евро-2020.
Полузащитник сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о своей текущей физической форме в преддверии Евро-2020.
«Начнем с того, что решение о моем участие в первом матче на Евро будет принимать главный тренер. У меня была всего одна полная неделя тренировок. Я все еще не готов на 100 процентов, так что посмотрим с медицинским персоналом, что я буду делать в первом матче.
Когда мы играем в футболке национальной команды, на нас всегда оказывается давление, в том числе
Бельгийская сборная свой первый матч на Евро-2020 проведет против России. Игра состоится в