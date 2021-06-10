«Сделаю всё, чтобы сыграть на Евро». Кудряшов — о восстановлении после травмы

«Поправлюсь ли ко второму или третьему матчу? Посмотрим. Не будем загадывать. Сделаю всё, чтобы сыграть. Динамика положительная есть, а дальше не могу ничего сказать», — приводит слова Кудряшова «Рейтинг Букмекеров».

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.