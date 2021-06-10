«Сделаю всё, чтобы сыграть на Евро». Кудряшов — о восстановлении после травмы
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов ответил на вопрос журналистов о своём восстановлении после травмы перед стартом чемпионата Европы — 2020.
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов ответил на вопрос журналистов о своём восстановлении после травмы перед стартом чемпионата Европы — 2020.
«Поправлюсь ли ко второму или третьему матчу? Посмотрим. Не будем загадывать. Сделаю всё, чтобы сыграть. Динамика положительная есть, а дальше не могу ничего сказать», — приводит слова Кудряшова «Рейтинг Букмекеров».
Напомним, Фёдор Кудряшов получил повреждение на разминке перед товарищеским матчем Россия — Болгария. Позже стало известно, что
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако