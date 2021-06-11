Италия и Турция устроят праздник. На Евро-2020 будет огненный матч открытия

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
22:00Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
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6.07Не началсяW46
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Дания
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2
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Группа A
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Турция
00
2
Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
00:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Италия и Турция устроят праздник. На Евро-2020 будет огненный матч открытия

И атмосфера сразу наладится.

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Честно говоря, не понимаю брюзжания некоторых коллег перед Евро-2020 — мол, атмосферы приближающегося праздника нет, ажиотажа не видно, и даже, как заметил один, гастрономического единства и того нет (о боже, какой ужас!). И вообще, мол, не радует. Мне тоже не нравится идея чемпионата Европы, размазанного по всему континенту, но то, что турнир состоится, — уже круто. Для переживающей сложные времена спортивной индустрии, которая борется за внимание аудитории с другими категориями развлечений и пока эту войну, увы, проигрывает, это невероятно важно. А уж есть там гастрономическое разнообразие или нет — дело десятое.

Ощущение праздника — придет. Так бывает перед Новым годом — вроде бы ничего не хотелось, а вечером 31 декабря все равно появляется ажиотаж. В случае с Евро-2020 матч открытия турнира между Италией и Турцией должен в этом помочь.

Футбол

Евро-2020
Группа A, 11.06.2021, 22:00

Турция-Италия-

Пожалуйста, включите слово «катеначчо» в стоп-лист. Или оставьте его замшелым экспертам, живущим реалиями 30-летней давности. Средняя результативность в итальянской серии А в прошлом сезоне — 3,06 гола за матч. Это лучший показатель среди топ-5 европейских лиг. Больше трех голов за матч в среднем забивают только в Германии (3,03).

Сборная Италии Роберто Манчини — отражение этих тенденций. Яркая, нацеленная на атаку, с классными исполнителями впереди — Инсинье, Кьеза, Берарди. Парадоксально, но именно оборона сейчас самая слабая линия «Скуадры адзурры», а вера тренера в ювентийский дуэт Кьеллини — Бонуччи многих пугает. Парадоксально все это еще и потому, что Италия не пропускает вот уже семь матчей подряд, а в последних 13 играх в ее ворота влетело только два мяча (по одному от Голландии и Боснии). Правда, «Оранжевые» — самый сильный соперник из всех, что были у итальянцев за это время, но вряд ли их сейчас можно отнести к элите.

Нынешняя Турция не слабее Голландии. По крайней мере в мартовском матче в отборе к ЧМ-2022 она «Оранжевых» обыграла (4:2). Шенол Гюнеш сколотил очень организованную команду, в которой есть классные исполнители в каждой линии — герой минувшего чемпионата Франции Бурак Йылмаз, приведший «Лилль» к титулу, Хакан Чалханоглу, у которого «9+12» за «Милан» в прошлом сезоне, пара центральных защитников Сеюнджу — Демирал.

Так что Италия и Турция вполне способны выдать огненный матч, который задаст настроение на месяц вперед. Пропускать такое ни в коем случае нельзя. Все как на Новый год — пропускаешь с курантами бокальчик шампанского, и начинается веселье до утра, а атмосфера приходит сама собой.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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