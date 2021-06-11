Футбол против коронавируса. Евро постарается заставить болельщиков забыть о пандемии

Перенос сроков проведения также добавляет уникальности турниру — прежде Евро ни разу не откладывалось. За всю 60-летнюю историю турнира.
Именно круглая дата послужила основанием для проведения чемпионата в непривычном формате — с привлечением более десятка стран в качестве его организаторов. Прежде турнир проходил максимум на территории двух государств.
Евро-2020
Группа A, 11.06.2021, 22:00
Турция-Италия-
Старт и развитие
Первый матч Евро будет сыгран в Риме. 11 июня на поле «Олимпийского стадиона» выйдут команды Италии и Турции, встреча начнется в 22:00 мск. Днем позже будет сыгран матч двух других команд группы A — сборных Уэльса и Швейцарии.
В турнире во второй раз в истории примут участие 24 команды — до 2016 года в финальной части Евро играли 16 сборных. Участники турнира разделены на шесть квартетов. В плей-офф выйдут сборные, занявшие в группах первое и второе места, а также четыре лучшие команды из числа тех, что станут третьими. Плей-офф начнется 26 июня с 1/8 финала.
В финальную часть турнира пробились практически все ведущие сборные Европы. Обращает на себя внимание только отсутствие команд Греции, которая является победителем турнира 2004 года, и Исландии, дошедшей на чемпионате Европы 2016 года во Франции до четвертьфинала.
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Сборная России пробилась в финальную стадию чемпионата Европы в пятый раз подряд. Ее лучшим достижением является третье место, занятое в 2008 году под руководством нидерландца Гуса Хиддинка. Тогда российские футболисты впервые сумели преодолеть групповой этап, прежде этого удавалось добиться только в советские времена. Сборная СССР является первым победителем чемпионата Европы (1960 год), также советская команда трижды занимала второе место (1964, 1972, 1988).
Два из трех матчей группового этапа российские футболисты сыграют в Санкт-Петербурге — с лучшей командой мира по рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА) сборной Бельгии (12 июня) и с командой Финляндии (16 июня). С датчанами — третьим соперником по группе — россияне встретятся 21 июня в Копенгагене. Российские болельщики на эту игру приехать не смогут, поскольку в Дании продолжают действовать жесткие антиковидные ограничения.
Заявка сборной России на Евро-2020
Организационные трудности
Санкт-Петербург дополнительно примет три игры турнира. Они были перенесены из Ирландии, которая не смогла принять Евро в связи с пандемией. Речь идет о мачтах группы E: Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Швеция — Польша (23 июня). Санкт-Петербург также примет матч соперников российской сборной по групповому этапу — команд Финляндии и Бельгии (21 июня).
2 июля в Санкт-Петербурге пройдет один из четвертьфинальных матчей. Не исключен вариант, что в нем сыграет команда Украины, выступающая в группе С. Это произойдет, если из групп вместе с ней выйдут третьи команды квартетов A, B, D; A, B, E; A, B, F; B, D, E или D, E, F. Это пять из 15 возможных вариантов выхода команд с третьих мест, при этом украинцы еще должны победить в матче 1/8 финала. В случае любого из пяти описанных вариантов украинцы в первом раунде плей-офф сыграют с победителем группы F, где выступают команды Венгрии, Германии, Португалии и Франции.
Во вторник Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором обратил внимание на политический лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», изображенный на форме сборной Украины. В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы для участия в чемпионате политический лозунг украинских националистов «Героям слава!», изображенный на внутренней стороне маек. Вместе с тем УЕФА подтвердил решение оставить на передней части футболки контур Украины, включающий Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. УЕФА также подтвердил, что лозунг на внешней стороне футболки «Слава Украине!», утвержденный в 2018 году, сам по себе может рассматриваться как неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на экипировке украинской команды.
Помимо Санкт-Петербурга, Рима и Копенгагена, матчи Евро примут Лондон, Бухарест, Будапешт, Мюнхен, Баку, Глазго, Амстердам и Севилья, которая после начала пандемии заменила другой испанский город Бильбао. Полуфинал и финал турнира пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Пандемия коронавируса вынудила организаторов отказаться от полной заполняемости арен, ограничившись 50% от вместимости стадионов. При этом возможность допуска зрителей на трибуны для городов была одним из главных условий сохранения права принимать матчи турнира.
Расклад сил
Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии. В 2016 году она обыграла принимавших турнир французов, которые два года спустя победили на чемпионате мира в России. Сборная Франции и сейчас является одним из главных претендентов на чемпионство.
Традиционно на победу будут претендовать немцы, которые проведут последний турнир под руководством Йоахима Лева. Специалист возглавляет сборную Германии с 2006 года, при нем команда семь лет назад стала чемпионом мира. Рекорд по числу побед в чемпионате Европы немцы делят с испанцами — по три. При этом команда Германии — единственная, которая сыграет на 13-м чемпионате Европы подряд.
К фаворитам предстоящего Евро также можно отнести сборные Англии, Италии, Бельгии и Португалии.
Для капитана португальской сборной Криштиану Роналду предстоящий Евро может стать заключительным в карьере. В 2024 году одному из лучших игроков современности будет 39 лет.
Следующий чемпионат Европы пройдет в Германии, УЕФА пока не собирается еще раз проводить турнир во всеевропейском формате. Не исключено, что к нему вернутся через 39 лет, когда чемпионат Европы будет праздновать 100-летний юбилей.