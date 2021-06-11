В оргкомитете Евро-2020 объяснили, почему именно в Петербург перенесли матчи Дублина

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
22:00Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
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21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
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21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
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2
Финляндия
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Бельгия
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Россия
00
Группа A
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Турция
00
2
Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
00:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В оргкомитете Евро-2020 объяснили, почему именно в Петербург перенесли матчи Дублина

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ» о подготовке Санкт-Петербурга к старту турнира.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Почему УЕФА выбрал именно Санкт-Петербург вместо Дублина? Претендовали ли другие города России? — вопрос Сорокину.

— Решающими здесь были два фактора. Во-первых, на момент принятия решения у Санкт-Петербурга был максимальный среди участников Евро разрешимый допуск болельщиков — 50%. Во-вторых, перенесенные из Дублина матчи очень удачно встали в календарь игр в Санкт-Петербурге. Матчи идут через день, нет необходимости менять структуру календаря, двигать встречи и увеличивать интервал между матчами. Ну и, конечно, хочется верить, что свою роль сыграл фактор надежной и проверенной крупными международными событиями команды оргкомитета, чьи сильные стороны хорошо известны УЕФА. Что касается вариантов с альтернативными городами, то если для организаторов есть возможность этого избежать, они ею воспользуются. Что УЕФА и сделал в нашем случае.

— Почему УЕФА симпатизировал именно Петербургу?

— Не могу сказать. Руководство УЕФА имеет право на определенное мнение по поводу того, где предпочтительнее организовывать турнир. Просто можно с ним не соглашаться и подавать ту заявку, которую федерация хочет, а можно прислушаться к мнению УЕФА.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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