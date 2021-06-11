В оргкомитете Евро-2020 объяснили, почему именно в Петербург перенесли матчи Дублина

— Решающими здесь были два фактора. Во-первых, на момент принятия решения у Санкт-Петербурга был максимальный среди участников Евро разрешимый допуск болельщиков — 50%. Во-вторых, перенесенные из Дублина матчи очень удачно встали в календарь игр в Санкт-Петербурге. Матчи идут через день, нет необходимости менять структуру календаря, двигать встречи и увеличивать интервал между матчами. Ну и, конечно, хочется верить, что свою роль сыграл фактор надежной и проверенной крупными международными событиями команды оргкомитета, чьи сильные стороны хорошо известны УЕФА. Что касается вариантов с альтернативными городами, то если для организаторов есть возможность этого избежать, они ею воспользуются. Что УЕФА и сделал в нашем случае.