В оргкомитете Евро-2020 объяснили, почему именно в Петербург перенесли матчи Дублина
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ» о подготовке
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ» о подготовке
— Почему УЕФА выбрал именно
— Решающими здесь были два фактора.
— Почему УЕФА симпатизировал именно Петербургу?
— Не могу сказать. Руководство УЕФА имеет право на определенное мнение по поводу того, где предпочтительнее организовывать турнир. Просто можно с ним не соглашаться и подавать ту заявку, которую федерация хочет, а можно прислушаться к мнению УЕФА.