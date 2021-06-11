У футболиста сборной России выявлен сомнительный тест на коронавирус

По информации источника, есть вероятность ошибки, так как ранее Мостовой уже переболел коронавирусом, у него есть антитела.

Ожидается, что в пятницу, 11 июня, будет проведен повторный тест. Сохраняется вероятность того, что первый тест показал неверный результат.