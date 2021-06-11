Повар сборной Финляндии рассказал о «волшебном зелье» команды на Евро-2020
За рационом сборной Финляндии на чемпионате Европы — 2020 будет следить авторитетный
За рационом сборной Финляндии на чемпионате Европы — 2020 будет следить авторитетный
Он рассказал о секретном оружии, «волшебном зелье», для финских футболистов.
«Единственный напиток, который мы привезли из Финляндии, — безалкогольный свекольный шот, свекольный сок. Свёкла не является популярной в меню футболистов, возможно,
Свёкла способна забирать из почвы много полезных веществ. Нитраты — это самое главное. Их необходимо употреблять в определённых количествах. Когда человек пьёт свекольный сок за
Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но