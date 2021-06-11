Церемония открытия Евро-2020 пройдёт с использованием новейших технологий
УЕФА раскрыл детали церемонии открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года.
УЕФА раскрыл детали церемонии открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Как сообщается на официальном сайте организации, Евро-2020 откроется виртуальным исполнением We Are The People.
Сообщается, виртуальное выступление Мартина Гаррикса, Боно и Эджа с использованием новейших технологий позволит болельщикам полнее ощутить долгожданный старт турнира.
«Выступление, которое будет напоминать живой концерт на стадионе, объединит в себе наполненный надеждой и позитивом текст песни и мощные визуальные образы, созданные при помощи последних технологий — это и превращение футбольного газона в
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но
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