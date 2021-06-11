На стадионе в Петербурге будет продаваться пиво во время матчей Евро

— Будет ли на стадионе в Петербурге продаваться пиво? — вопрос Сорокину.

— Будет, как и на чемпионате мира. И на турнире, и в фан-зонах. Это наше обязательство, и Российская Федерация его выполнила.

— На днях финское издание Ilta-Sanomat увидело нестыковку в антиковидных правилах. Они пишут, что за отказ надеть маску могут выгнать со стадиона, но при этом болельщикам разрешено употреблять пиво на своем месте. Вы видите нестыковку?

— Масочный режим действует не только у нас, а в большинстве городов турнира. Это правда. Насчет потребления пива я не могу ничего сказать. Это какая-то странная информация. На трибунах мы не можем отказать людям в потреблении напитков на протяжении столь длительного периода времени.