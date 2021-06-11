На стадионе в Петербурге будет продаваться пиво во время матчей Евро
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ» о подготовке
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ» о подготовке
— Будет ли на стадионе в Петербурге продаваться пиво? — вопрос Сорокину.
— Будет, как и на чемпионате мира. И на турнире, и в
— На днях финское издание
— Масочный режим действует не только у нас, а в большинстве городов турнира. Это правда. Насчет потребления пива я не могу ничего сказать. Это
(Гоша Чернов).