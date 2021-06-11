Черышев: Сыграть на чемпионате Европы — мечта каждого ребенка и одна из величайших целей для футболиста
Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев поделился ожиданиями от выступления команды на Евро-2020.
Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев поделился ожиданиями от выступления команды на Евро-2020.
«С большим нетерпением жду чемпионата Европы. Я пропустил последние игры
Фавориты турнира — Германия, Испания, Нидерланды, Франция. Фавориты всегда одни и те же, но всегда могут быть сюрпризы, — цитирует Черышева
На групповом этапе Евро-2020 сборной России предстоит сыграть против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).